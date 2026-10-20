به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح سه‌شنبه از تذکر به وزیر نیرو درباره ضرورت اجرای کامل مصوبات و سند تخصیص حقابه قانونی حبله‌رود خبر داد و گفت: در این تذکر، بر جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان گرمسار و آرادان تأکید شده است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای احقاق حقوق قانونی کشاورزان منطقه اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های مکرر و دستورات صادرشده، حقابه قانونی اراضی کشاورزی منطقه مطابق تعهدات و ترتیبات مصوب، به‌صورت کامل و مستمر در محل مقرر تحویل نشده است.

وی افزود: در تذکر ارائه‌شده به وزیر نیرو، بر اجرای فوری سند تخصیص حقابه و تحویل سهم قانونی دشت گرمسار و آرادان تأکید شده است.

عربی با تشریح دیگر محورهای این تذکر بیان کرد: ارائه گزارش مستند از میزان تخصیص و تحویل واقعی آب، تشریح دلایل اجرا نشدن کامل تعهدات و تعیین برنامه زمان‌بندی مشخص برای رفع نواقص اجرایی، از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این زمینه است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس همچنین بر ضرورت برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز در بالادست حبله‌رود تأکید کرد و گفت: جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با حقوق قانونی سایر بهره‌برداران باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی با بیان اینکه حقابه قانونی کشاورزان پشتوانه معیشت خانوارهای کشاورز و استمرار تولید در منطقه است، تصریح کرد: اجرای مصوبات معتبر و صیانت از حقوق قانونی مردم باید با جدیت پیگیری شود.