به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر دوشنبه در دیدار با تعدادی از اعضای آبادگران، کشاورزان و اقشار مختلف مردم در محل فرمانداری گرمسار با تاکید بر پیگیری مطالبات مردم پیرامون مسئله آب، افزود: بر همین اساس برای گذار از تنش آبی سال گذشته چند حلقه چاه حفر و تجهیز شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته اقداماتی برای پیشگیری از قطعی آب در گرمسار انجام گرفت، ادامه داد: در نهایت راه حل این ماجرا در اجرای کامل حقابه قانونی منطقه از حبله‌رود است.

فرماندار گرمسار تامین آب شرب را وظیفه حاکمیتی عنوان کرد و توضیح داد: به این منظور پیگیری حقابه گرمسار تا حصول نتیجه همچنان ادامه دار خواهد بود.

همتی به اجرای ۱۹ کیلومتر خط انتقال و لوله گذاری آب اشاره داشت و تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار و تکمیل این فاز این طرح در بهبود وضعیت تأمین آب موثر است.

وی به لزوم برخورد قانونی با هر گونه تعرض به حریم و بستر رودخانه و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز در بالادست تاکید کرد و اضافه کرد: این اقدام با رویکرد صیانت از حقوق مردم پایین دست از طریق مراجع قانونی در دست پیگیری است.