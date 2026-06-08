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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

حفر چند حلقه چاه تنش آبی گرمسار را رفع نکرد؛ضرورت تحقق حقابه حبله‌رود

حفر چند حلقه چاه تنش آبی گرمسار را رفع نکرد؛ضرورت تحقق حقابه حبله‌رود

گرمسار- فرماندار گرمسار با اشاره به ناکافی بودن اقدامات سال گذشته برای رفع تنش آبی، اجرای کامل حقابه قانونی منطقه از حبله‌رود را تنها راهکار اساسی پایان بحران آب در این شهرستان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر دوشنبه در دیدار با تعدادی از اعضای آبادگران، کشاورزان و اقشار مختلف مردم در محل فرمانداری گرمسار با تاکید بر پیگیری مطالبات مردم پیرامون مسئله آب، افزود: بر همین اساس برای گذار از تنش آبی سال گذشته چند حلقه چاه حفر و تجهیز شد.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته اقداماتی برای پیشگیری از قطعی آب در گرمسار انجام گرفت، ادامه داد: در نهایت راه حل این ماجرا در اجرای کامل حقابه قانونی منطقه از حبله‌رود است.

فرماندار گرمسار تامین آب شرب را وظیفه حاکمیتی عنوان کرد و توضیح داد: به این منظور پیگیری حقابه گرمسار تا حصول نتیجه همچنان ادامه دار خواهد بود.

همتی به اجرای ۱۹ کیلومتر خط انتقال و لوله گذاری آب اشاره داشت و تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار و تکمیل این فاز این طرح در بهبود وضعیت تأمین آب موثر است.

وی به لزوم برخورد قانونی با هر گونه تعرض به حریم و بستر رودخانه و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز در بالادست تاکید کرد و اضافه کرد: این اقدام با رویکرد صیانت از حقوق مردم پایین دست از طریق مراجع قانونی در دست پیگیری است.

کد مطلب 6854000

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