به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر دوشنبه در اجتماع کشاورزان گرمساری در زمینه حقابه شرب و کشاورزی شهرستان با بیان اینکه صدای مردم و کشاورزان منطقه به گوش وزرا و مسئولان کشوری رسانده شده است، تاکید کرد: انتظاری که مردم از وزارت نیرو داشته اند تا کنون انجام نداده اند.

وی افزود: حرف ما با وزیر نیرو و رئیس دستگاه قضایی به خصوص معاون اول قوه قضائیه که مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده حقابه گرمسار تعیین شده و همچنین سازمان منابع طبیعی و جهاد و دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی این است که آنچه مردم ما مطالبه کرده‌اند، اصلا نکته سختی نیست و مردم ما فقط اجرای قانون را می‌خواهند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم گرمسار هیچ چیز مازادی نمی خواهند، تاکید کرد: این مردم فقط می خواهند که ضمن احترام به حق همه، فقط قانون در زمینه حقابه آنان اجرا شود تا بتوانند زندگی کنند.

عربی با بیان اینکه مردم گرمسار حق تمام کسانی که در مسیر حبله رود و نمرود حضور دارند و از آب سهم می‌برند را محترم شمارده‌اند، گفت: پیگیری های بسیاری در حوزه حقابه مردم گرمسار و کشاورزان واقعی این منطقه شده اما انتظار داریم که مسئولان رسیدگی بهتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه رسیدگی به تخلفات زیاده خواهان از جمله مهمترین مطالبات مردم گرمسار و آرادان در مقوله نمرود و حقابه حبله رود است، افزود: استانداری و دستگاه قضایی و هر کس که وظیفه ای در قبال حق مردم دارد، خوشبختانه ورود خوبی داشته و این ورود را می توان بی‌سابقه دانست.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بارش‌ها خوب بود و آب رودخانه حبله رود خوب بود و ما مشکل نداشتیم اما اتفاقاتی از دو دهه قبل در بالادست رخ داده که از جمله آنها تخلفات در برداشت های غیرمجاز است، گفت: هیچ مسئولی در این دو دهه چه در شهرستان و چه در سطح استان این چنین موضوع را مورد پیگیری قرار نداد که امروز دستگاه قضایی و دولتی استان پیگیر ماجرا هستند.

عربی با بیان اینکه در تمام جلسات با وزیر نیرو با حضور مسئولان استانی برگزار شده است، گفت: سال قبل برای تامین آب گندم مورد نیاز کشاورزان مجبور شدیم کارهایی را صورت دهیم که در تابستان آب با مشکل روبرو می‌شدیم اما در ظرف ۲۰ روز مسئولان اجرایی شهرستان با خدمات خوبی که ارائه کردند، آب را در لوله‌ها حفظ کردند و در زمینه حقابه نیز پیگیری‌هایی در دست انجام است.