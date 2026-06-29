به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات ظهر دوشنبه در اجتماع کشاورزان گرمساری در نشانه اعتراض به حقابه حبله‌رود در این شهرستان ضمن اشاره به پیگیری های انجام شده در خصوص مطالبات مردم و کشاورزان بیان کرد: موضوع حبله‌رود بارها و بارها و ماه‌ها است که به جلسه گذاشته شده و پیگیری‌هایی در این حوزه انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه موضوع حقابه مهمترین موضوعی است که در گرمسار و آرادان در دست پیگیری قرار دارد، افزود: دلیل این اهمیت نیز ارتزاق مردم از طریق کشاورزی است.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه تلاش های بسیاری صورت گرفت تا کشاورزان بتوانند آخرین آبیاری محصول گندم امسال خودشان را انجام دهند، ابراز کرد: این رویداد حتی با ریسک تراز صفر منابع آبی همراه بود اما به دلیل نیاز کشاورزان به آب در اواخر خردادماه مجبور به اجرای آن شدیم تا کشاورزان کمتر متضرر شوند.

ایلیات با بیان اینکه دغدغه ما بسیار بیشتر از کشاورزان است، گفت: مطالبات کشاورزان بسیار بحق بوده و صورت جلسات حقابه هم به صورت قانونی موجود است اما شاهد هستیم که کشاورزان منطقه کماکان عدالت را خواستار هستند که خواسته درستی است.

وی با بیان اینکه خواسته ما این است که هر میزان خروجی آب به صورت قانونی برای گرمسار است همان را تحویل ما بدهند، افزود: کشاورزان گرمساری چیزی جز حق شان را نمی خواهند.

معاون استاندار سمنان از تسریع در اجرای طرح انتقال حقابه گرمسار از طریق خط لوله خبر داد و گفت: لوله گذاری این طرح تمام شده و برای ۱۹ کیلومتری که باید در مسیر لوله گذاری شود، پیمانکار مشخص می شود تا بتوانیم به سرعت این طرح را اجرایی کنیم.

ایلیات با بیان اینکه پیگیری های خوبی در مجموعه شهرستانی، استانی و ملی انجام شده است، ابراز کرد: دادگستری استان سمنان نیز از قوه قضائیه درخواست کرده تا اگر تهران نمی‌تواند در امر برداشت غیرمجاز حقابه مردم ورود کند، نیابت قضایی به دادگستری استان سمنان داده شود تا از این سمت ورود به ماجرا و برخوردهای قضایی صورت گیرد.