به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، مهدی بختیاری‌زاده با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای مدیریت هزینه‌های خانوار و حمایت از محیط‌زیست گفت: در کنار فعالیت‌های روزمره میادین، طرح‌های ویژه‌ای برای ارزان‌سازی کالاهای اساسی و پرمصرف سبد خانوار در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: از جمله این اقدامات، عرضه محصولات سلولزی و بهداشتی از جمله پوشک بچه با ۱۰ درصد تخفیف ویژه است تا گامی در جهت مدیریت هزینه‌های خانواده‌ها برداشته شود.

بختیاری‌زاده با تشریح یک ابتکار جدید زیست‌محیطی و اقتصادی در عرضه مواد شوینده در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار ادامه داد: طرحی را آغاز کرده‌ایم که هم‌زمان به کاهش مصرف پلاستیک و حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند و هم هزینه‌های گزاف خانواده‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

وی بیان کرد: در این الگو، برندهای معروف مواد شوینده و بهداشتی به صورت کیلویی و فله‌ای در مراکز میادین عرضه می‌شوند. شهروندان می‌توانند ظروف مصرفی قبلی خود را به میادین آورده، آن‌ها را با همان کیفیت و برند پر کنند و ببرند. این کار بساط بسته‌بندی‌های گران‌قیمت پلاستیکی را جمع می‌کند و بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده شوینده‌ها را برای مردم کاهش می‌دهد که این طرح به مرور در تمامی مراکز در حال گسترش است.

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری تهران همچنین درباره تنظیم بازار اقلام پروتئینی و لبنی نیز یادآور شد: در اقلام اساسی نظیر گوشت، مرغ گرم، تخم‌مرغ و لبنیات نیز با حذف واسطه‌های غیرضروری از زنجیره تأمین و با همکاری مستقیم تولیدکنندگان بزرگ، تشکل‌ها، اصناف و غرفه‌داران، توانسته‌ایم قیمت‌ها را بیش از پیش کاهش داده و هم‌زمان بر کیفیت محصولات بیفزاییم.

وی در پایان با اشاره بر استمرار این سیاست‌ها تاکید کرد: هدف‌گذاری نهایی ما این است که در تمامی ۳۱۶ مرکز عرضه محصولات در سطح پایتخت، با حذف واسطه‌های غیرضروری و بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان داخلی، بالاترین کیفیت و متعادل‌ترین قیمت‌ها را برای شهروندان تهرانی فراهم کنیم تا خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم عزیز باشیم.