سقف قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند معاون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به دستور استاندار خوزستان در خصوص ساماندهی بازار اظهار کرد: جلساتی به منظور تعیین تکلیف و اعلام حداکثر و حداقل قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی و پرمصرف سبد خانوار تشکیل شده است.

وی با تفکیک اقلام مشمول این طرح افزود: این فهرست شامل تره‌بار، سبزیجات، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ) و حبوباتی است که عمدتاً به صورت فله عرضه می‌شوند و برچسب قیمت ندارند؛ علاوه بر این، کالاهای حائز اهمیت دیگر مانند روغن نیز با تأکید مجدد بر قیمت مصوب رصد خواهند شد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره سازوکار قیمت‌گذاری این اقلام، گفت: نرخ‌های مصوب متناسب با درجه‌بندی کالاها (مانند تفکیک درجات میوه)، طی جلسات هفتگی در اتاق اصناف و با حضور نمایندگان تمامی اتحادیه‌ها، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت اقتصادی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

نیرومند، هدف از تشکیل این کمیته را دو مورد دانست و بیان کرد: هدف نخست، اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان از کف و سقف قیمت‌ها در بازار است و هدف دوم، ایجاد یک مبنای قانونی و پایه برای دستگاه‌های نظارتی جهت برخورد قاطع با تخلف گران‌فروشی است.

وی در خصوص راه‌های مشارکت مردم در نظارت بر بازار عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف یا عرضه‌ بیش از قیمت‌های مصوب، می‌توانند مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ تعزیرات حکومتی پیگیری کنند. همچنین به زودی با راه‌اندازی یک سامانه و اپلیکیشن اختصاصی در اتاق اصناف، امکان گزارش تخلفات واحدهای صنفی به صورت برخط و مستقیم با تلفن همراه فراهم خواهد شد تا بازرسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تخلفات رسیدگی کنند.