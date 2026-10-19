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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

۵ نقطه برای عرضه سیار میوه در ازنا پیش‌بینی شد

۵ نقطه برای عرضه سیار میوه در ازنا پیش‌بینی شد

ازنا- مدیر جهاد کشاورزی ازنا از پیش‌بینی پنج نقطه برای عرضه سیار میوه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رحمتی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی و آمادگی بخش کشاورزی شهرستان ازنا اظهار داشت: بیش از ۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به سیلوها تحویل شده و بذر مورد نیاز برای کشت سال آینده نیز تأمین و ذخیره‌سازی شده است.

آمادگی نانوایی‌ها برای شرایط اضطراری

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی نانوایی‌های شهرستان افزود: از مجموع بیش از ۱۱۰ واحد نانوایی در ازنا، بیش از نیمی به ژنراتور برق مجهز شده‌اند و ۹۳ واحد نیز تجهیزات دوگانه‌سوز دارند.

مدیر جهاد کشاورزی ازنا ادامه داد: برای ارتقای آمادگی نانوایان، دوره‌های آموزشی استفاده از تجهیزات دوگانه‌سوز برگزار شده است تا در شرایط اضطراری، تأمین و توزیع نان با کمترین اختلال ادامه یابد.

رحمتی با اشاره به کاهش تخلفات در حوزه نانوایی‌ها تصریح کرد: میزان تخلفات نانوایان از ۱۹ درصد به ۹.۵ درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت تأمین نان و صیانت از حقوق مردم، با واحدهای متخلف برخورد قانونی می‌شود و در صورت احراز تخلف و طی مراحل قانونی، مجوز واحد متخلف لغو و سهمیه آرد آن به نزدیک‌ترین نانوایی واجد شرایط اختصاص داده خواهد شد.

ذخایر کالاهای اساسی و تأمین روزانه گوشت مرغ

مدیر جهاد کشاورزی ازنا درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز شهرستان تأمین شده و انبارها با کمبود مواجه نیستند.

رحمتی با اشاره به وضعیت بازار محصولات پروتئینی افزود: گوشت مرغ مورد نیاز بازار به‌صورت روزانه تأمین می‌شود و قیمت مصوب گوشت قرمز نیز هر روز اعلام می‌شود تا شهروندان از نرخ‌های تعیین‌شده اطلاع داشته باشند.

وی همچنین از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و استمرار تأمین محصولات مورد نیاز مردم انجام شده است.

پیش‌بینی پنج نقطه برای عرضه سیار میوه و تره‌بار

رحمتی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: پنج نقطه در سطح شهرستان ازنا برای عرضه سیار میوه و تره‌بار پیش‌بینی شده است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله ادارات آب، برق و گاز و تعاون روستایی، فعال خواهند شد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی درباره محل‌های پیش‌بینی‌شده از طریق فضای مجازی انجام شده است تا شهروندان بتوانند از این مراکز برای تهیه میوه و تره‌بار استفاده کنند.

مدیر جهاد کشاورزی ازنا در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف پایداری تولید، تأمین مستمر کالاهای اساسی، افزایش آمادگی زیرساخت‌های توزیع و مدیریت بازار در شرایط عادی و اضطراری دنبال می‌شود.

کد مطلب 6983278

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