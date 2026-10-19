به گزارش خبرنگار مهر، صادق رحمتی عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی و آمادگی بخش کشاورزی شهرستان ازنا اظهار داشت: بیش از ۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به سیلوها تحویل شده و بذر مورد نیاز برای کشت سال آینده نیز تأمین و ذخیره‌سازی شده است.

آمادگی نانوایی‌ها برای شرایط اضطراری

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی نانوایی‌های شهرستان افزود: از مجموع بیش از ۱۱۰ واحد نانوایی در ازنا، بیش از نیمی به ژنراتور برق مجهز شده‌اند و ۹۳ واحد نیز تجهیزات دوگانه‌سوز دارند.

مدیر جهاد کشاورزی ازنا ادامه داد: برای ارتقای آمادگی نانوایان، دوره‌های آموزشی استفاده از تجهیزات دوگانه‌سوز برگزار شده است تا در شرایط اضطراری، تأمین و توزیع نان با کمترین اختلال ادامه یابد.

رحمتی با اشاره به کاهش تخلفات در حوزه نانوایی‌ها تصریح کرد: میزان تخلفات نانوایان از ۱۹ درصد به ۹.۵ درصد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت تأمین نان و صیانت از حقوق مردم، با واحدهای متخلف برخورد قانونی می‌شود و در صورت احراز تخلف و طی مراحل قانونی، مجوز واحد متخلف لغو و سهمیه آرد آن به نزدیک‌ترین نانوایی واجد شرایط اختصاص داده خواهد شد.

ذخایر کالاهای اساسی و تأمین روزانه گوشت مرغ

مدیر جهاد کشاورزی ازنا درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز شهرستان تأمین شده و انبارها با کمبود مواجه نیستند.

رحمتی با اشاره به وضعیت بازار محصولات پروتئینی افزود: گوشت مرغ مورد نیاز بازار به‌صورت روزانه تأمین می‌شود و قیمت مصوب گوشت قرمز نیز هر روز اعلام می‌شود تا شهروندان از نرخ‌های تعیین‌شده اطلاع داشته باشند.

وی همچنین از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و استمرار تأمین محصولات مورد نیاز مردم انجام شده است.

پیش‌بینی پنج نقطه برای عرضه سیار میوه و تره‌بار

رحمتی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: پنج نقطه در سطح شهرستان ازنا برای عرضه سیار میوه و تره‌بار پیش‌بینی شده است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله ادارات آب، برق و گاز و تعاون روستایی، فعال خواهند شد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی درباره محل‌های پیش‌بینی‌شده از طریق فضای مجازی انجام شده است تا شهروندان بتوانند از این مراکز برای تهیه میوه و تره‌بار استفاده کنند.

مدیر جهاد کشاورزی ازنا در پایان تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف پایداری تولید، تأمین مستمر کالاهای اساسی، افزایش آمادگی زیرساخت‌های توزیع و مدیریت بازار در شرایط عادی و اضطراری دنبال می‌شود.