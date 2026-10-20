به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت ۲۹ مهر، روز ملی صادرات، اظهار کرد: عملکرد صادراتی محصولات کشاورزی آذربایجان‌شرقی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از نظر وزنی و ارزشی تقریباً با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند؛ این در حالی است که فعالان این بخش با محدودیت‌هایی در بازارهای هدف و چالش‌های تجاری مواجه بوده‌اند.

وی توسعه صادرات محصولات کشاورزی را از محورهای برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان دانست و افزود: شناسایی و معرفی ظرفیت‌های صادراتی، اطلاع‌رسانی به‌موقع به تجار و تشکل‌های صادراتی و ارائه تقویم زمانی عرضه محصولات، از جمله اقداماتی است که برای تسهیل بازاریابی و افزایش سهم استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.

۴۰۰ هزار تن سیب آذربایجان‌شرقی ظرفیت صادرات دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات باغی استان گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار تن سیب درختی درجه یک و ممتاز استان قابلیت صادرات دارد.

شفیعی همچنین پیش‌بینی کرد تولید کشمش استان به ۱۵۰ هزار تن برسد و افزود: بخش عمده این محصول قابلیت عرضه به بیش از ۳۰ کشور جهان را دارد.

وی با اشاره به سهم آذربایجان‌شرقی در صادرات کشمش کشور بیان کرد: حدود ۳۸ درصد صادرات کشمش ایران از گمرکات این استان انجام می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه آن در زنجیره تولید، فرآوری و تجارت این محصول است.

مازاد تولید عسل و تخم‌مرغ؛ ظرفیت‌های دیگر صادراتی

شفیعی مازاد تولید عسل را یکی دیگر از فرصت‌های صادراتی بخش کشاورزی استان برشمرد و گفت: تولید عسل آذربایجان‌شرقی حدود ۱۵ هزار تن بیش از نیاز داخلی استان است و این میزان مازاد می‌تواند زمینه گسترش بازارهای صادراتی را فراهم کند.

وی مازاد تولید تخم‌مرغ را نیز از دیگر ظرفیت‌های صادراتی استان دانست و افزود: پیگیری واگذاری اختیارات صادرات این محصول به تشکل‌های استانی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان و تشکل‌های تخصصی در بازارهای هدف را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت رفع موانع صادراتی اظهار کرد: شناسایی چالش‌های پیش روی صادرکنندگان، پیگیری مشکلات فعالان این بخش و برنامه‌ریزی برای تسهیل فرآیند صادرات از اولویت‌های این سازمان است.

توسعه صنایع تبدیلی برای افزایش ارزش صادرات

شفیعی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از راهبردهای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی دانست و بیان کرد: افزایش ظرفیت فرآوری، جذب مواد خام تولیدشده در استان و عرضه محصولات با ارزش افزوده بیشتر می‌تواند ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، رقابت‌پذیری محصولات آذربایجان‌شرقی را در بازارهای جهانی تقویت کند.

وی توسعه تولید در محیط‌های کنترل‌شده و افزایش سطح کشت گلخانه‌ای را از دیگر راهکارهای ارتقای ظرفیت صادراتی استان عنوان کرد و افزود: تولید برنامه‌ریزی‌شده، استمرار عرضه، ارتقای کیفیت و انطباق محصولات با نیاز بازارهای هدف، از الزامات حضور پایدار در تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی برای گسترش بازارهای هدف، افزایش ارزآوری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی استان تأکید کرد.