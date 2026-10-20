  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

صادرات ۱۴۰ هزار تن محصول کشاورزی آذربایجان‌شرقی به ارزش ۱۷۲میلیون دلار

صادرات ۱۴۰ هزار تن محصول کشاورزی آذربایجان‌شرقی به ارزش ۱۷۲میلیون دلار

تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از صادرات ۱۴۰ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش ۱۷۲ میلیون دلار در نیمه نخست امسال خبر داد و سهم استان را ۵.۵ درصد صادرات کشاورزی کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به مناسبت ۲۹ مهر، روز ملی صادرات، اظهار کرد: عملکرد صادراتی محصولات کشاورزی آذربایجان‌شرقی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ از نظر وزنی و ارزشی تقریباً با مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند؛ این در حالی است که فعالان این بخش با محدودیت‌هایی در بازارهای هدف و چالش‌های تجاری مواجه بوده‌اند.

وی توسعه صادرات محصولات کشاورزی را از محورهای برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان دانست و افزود: شناسایی و معرفی ظرفیت‌های صادراتی، اطلاع‌رسانی به‌موقع به تجار و تشکل‌های صادراتی و ارائه تقویم زمانی عرضه محصولات، از جمله اقداماتی است که برای تسهیل بازاریابی و افزایش سهم استان در بازارهای داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.

۴۰۰ هزار تن سیب آذربایجان‌شرقی ظرفیت صادرات دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات باغی استان گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار تن سیب درختی درجه یک و ممتاز استان قابلیت صادرات دارد.

شفیعی همچنین پیش‌بینی کرد تولید کشمش استان به ۱۵۰ هزار تن برسد و افزود: بخش عمده این محصول قابلیت عرضه به بیش از ۳۰ کشور جهان را دارد.

وی با اشاره به سهم آذربایجان‌شرقی در صادرات کشمش کشور بیان کرد: حدود ۳۸ درصد صادرات کشمش ایران از گمرکات این استان انجام می‌شود که نشان‌دهنده جایگاه آن در زنجیره تولید، فرآوری و تجارت این محصول است.

مازاد تولید عسل و تخم‌مرغ؛ ظرفیت‌های دیگر صادراتی

شفیعی مازاد تولید عسل را یکی دیگر از فرصت‌های صادراتی بخش کشاورزی استان برشمرد و گفت: تولید عسل آذربایجان‌شرقی حدود ۱۵ هزار تن بیش از نیاز داخلی استان است و این میزان مازاد می‌تواند زمینه گسترش بازارهای صادراتی را فراهم کند.

وی مازاد تولید تخم‌مرغ را نیز از دیگر ظرفیت‌های صادراتی استان دانست و افزود: پیگیری واگذاری اختیارات صادرات این محصول به تشکل‌های استانی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان و تشکل‌های تخصصی در بازارهای هدف را فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت رفع موانع صادراتی اظهار کرد: شناسایی چالش‌های پیش روی صادرکنندگان، پیگیری مشکلات فعالان این بخش و برنامه‌ریزی برای تسهیل فرآیند صادرات از اولویت‌های این سازمان است.

توسعه صنایع تبدیلی برای افزایش ارزش صادرات

شفیعی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از راهبردهای افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی دانست و بیان کرد: افزایش ظرفیت فرآوری، جذب مواد خام تولیدشده در استان و عرضه محصولات با ارزش افزوده بیشتر می‌تواند ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، رقابت‌پذیری محصولات آذربایجان‌شرقی را در بازارهای جهانی تقویت کند.

وی توسعه تولید در محیط‌های کنترل‌شده و افزایش سطح کشت گلخانه‌ای را از دیگر راهکارهای ارتقای ظرفیت صادراتی استان عنوان کرد و افزود: تولید برنامه‌ریزی‌شده، استمرار عرضه، ارتقای کیفیت و انطباق محصولات با نیاز بازارهای هدف، از الزامات حضور پایدار در تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در پایان بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی برای گسترش بازارهای هدف، افزایش ارزآوری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی استان تأکید کرد.

کد مطلب 6983810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها