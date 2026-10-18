به گزارش خبرنگار مهر، جلال رحیم‌زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده، متوسط عملکرد مزارع برنج آذربایجان‌شرقی در سال جاری حدود پنج هزار و ۲۰۰ کیلوگرم شلتوک در هر هکتار پیش‌بینی شده است که با احتساب سطح زیرکشت استان، میزان تولید این محصول به حدود ۴۹ هزار و ۴۰۰ تن می‌رسد.

وی افزود: میزان برنج سفید قابل استحصال از این مقدار شلتوک، با توجه به راندمان تبدیل محصول، بین ۲۹ هزار و ۶۴۰ تا ۳۳ هزار و ۹۸ تن برآورد می‌شود. با فرض راندمان تبدیل ۶۵ درصدی، تولید برنج سفید استان به حدود ۳۲ هزار و ۱۱۰ تن خواهد رسید.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: ارقام مربوط به تولید برنج سفید برآوردهای محاسباتی هستند و میزان نهایی محصول به عواملی مانند کیفیت دانه، میزان رطوبت، درصد شکستگی و راندمان واحدهای شالیکوبی بستگی دارد.

میانه؛ بزرگ‌ترین قطب تولید برنج استان

رحیم‌زاده با اشاره به جایگاه شهرستان میانه در زراعت برنج آذربایجان‌شرقی گفت: در سال ۱۴۰۵، سطح زیر کشت این محصول در میانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود تولید شلتوک این شهرستان به ۳۳ هزار و ۸۰۰ تن برسد.

به گفته وی، با در نظر گرفتن راندمان تبدیل ۶۵ درصدی، از این میزان شلتوک حدود ۲۲ هزار تن برنج سفید قابل استحصال است.

وی شهرستان‌های خداآفرین، هوراند، کلیبر، جلفا، اهر و ترکمانچای را از دیگر مناطق برنج‌خیز آذربایجان‌شرقی معرفی کرد و افزود: این شهرستان‌ها نیز در تولید برنج استان نقش دارند.

کشت ارقام محلی و نقش مکانیزاسیون در تولید

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی درباره ارقام مورد استفاده در شالیزارهای استان اظهار کرد: ارقام علی‌کاظمی، هاشمی و ارقام محلی در مناطق مستعد کشت می‌شوند.

رحیم‌زاده انتخاب رقم مناسب را از عوامل مؤثر بر پایداری تولید و کیفیت محصول دانست و گفت: در این زمینه باید شرایط اقلیمی هر منطقه، دسترسی به منابع آب، طول دوره رشد و ویژگی‌های کیفی برنج مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از فعالیت ۱۶۰ دستگاه نشاکار و ۲۳۰ دستگاه کمباین برنج در شهرستان‌های استان خبر داد و بیان کرد: توسعه مکانیزاسیون و استفاده اصولی از ماشین‌آلات کشاورزی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد، سرعت عملیات زراعی را افزایش دهد و از میزان ضایعات هنگام برداشت بکاهد.

مدیریت منابع آب و خاک برای پایداری تولید

رحیم‌زاده با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب و خاک اظهار کرد: مدیریت اصولی مصرف آب، استفاده از بذر سالم و خالص، تغذیه متعادل گیاه، کنترل تلفیقی آفات و بیماری‌ها و رعایت تناوب زراعی از مهم‌ترین الزامات پایداری تولید برنج به شمار می‌روند.

وی هشدار داد که کشت پیوسته برنج در یک زمین، بدون ارزیابی وضعیت خاک و مدیریت مناسب بقایای گیاهی و منابع آب، می‌تواند در بلندمدت موجب افت کیفیت خاک و افزایش فشار علف‌های هرز و عوامل بیماری‌زا شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در زراعت برنج صرفاً از طریق افزایش سطح زیرکشت محقق نمی‌شود، افزود: مدیریت علمی مزارع و رعایت اصول به‌زراعی، از جمله انتخاب تاریخ مناسب کشت، استفاده از روش‌های کشت مکانیزه و خشکه‌کاری و تنظیم برنامه کودی متناسب با نیاز گیاه براساس نتایج آزمون خاک، در بهبود عملکرد مزارع اهمیت دارد.

به گفته رحیم‌زاده، بهبود مدیریت آب، ارتقای روش‌های خشک‌کردن و شالیکوبی و اجرای تناوب زراعی نیز باید در کنار سایر اقدامات مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حفظ درآمد کشاورزان، کیفیت محصول و توان تولیدی اراضی کشاورزی حفظ شود.

مصرف برنج و اهمیت افزایش بهره‌وری تولید داخلی

وی با اشاره به میزان مصرف برنج در کشور اظهار کرد: سرانه مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر نفر برآورد می‌شود، در حالی که میانگین جهانی این شاخص حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی تغییر الگوی غذایی، شهرنشینی، نوسانات قیمت و شرایط اقلیمی را از جمله عوامل مؤثر بر میزان مصرف و انتخاب میان برنج داخلی و وارداتی دانست.

رحیم‌زاده تأکید کرد: در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری تولید داخلی، کاهش ضایعات و مدیریت پایدار منابع آب و خاک از محورهای مهم تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.