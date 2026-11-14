به گزارش خبرنگار مهر، صمد زمانزاد قویدل ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام آغاز اجرای طرح «تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی» از ابتدای دی‌ماه سال جاری اظهار کرد: این برنامه با هدف افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش هزینه‌های تمام‌شده، مدیریت بازار مصرف و عرضه گوشت مرغ با قیمت مناسب به خانوارها اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این طرح در سراسر کشور گفت: بر اساس برنامه ابلاغی، از ابتدای دی‌ماه امسال ورود مرغ‌های زنده با وزن بیش از ۲.۶ کیلوگرم به کشتارگاه‌ها ممنوع خواهد بود و واحدهای پرورش طیور باید برنامه تولید خود را با الزامات این طرح هماهنگ کنند.

زمانزاد قویدل تولید مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی را اقدامی مؤثر در ارتقای بهره‌وری واحدهای پرورش طیور دانست و افزود: اجرای این برنامه می‌تواند به کاهش مصرف نهاده‌ها، مدیریت هزینه‌های تولید، افزایش گردش سرمایه مرغداران و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار گوشت مرغ کمک کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در میان فعالان صنعت طیور تصریح کرد: موفقیت این طرح به همکاری همه حلقه‌های زنجیره تولید، از مرغداران و تشکل‌های تولیدی تا کشتارگاه‌ها، شبکه توزیع و سایر فعالان بازار بستگی دارد و بهره‌برداران باید با آگاهی از الزامات اجرایی، دوره‌های جوجه‌ریزی و پرورش را به‌درستی برنامه‌ریزی کنند.

وی رعایت وزن و سن مناسب کشتار، بهبود ضریب تبدیل غذایی، مدیریت مصرف نهاده‌ها، کاهش تلفات و استفاده بهینه از ظرفیت سالن‌های پرورش را از جمله الزامات اجرای این برنامه برشمرد و بر توجه جدی مرغداران به این موارد تأکید کرد.

ضرورت هماهنگی بیمه‌ای و مشارکت تشکل‌های تولیدی

زمانزاد قویدل همچنین بر لزوم توجه به پوشش بیمه‌ای واحدهای پرورش طیور تأکید کرد و گفت: فرآیندهای بیمه‌ای باید با شرایط اجرای طرح هماهنگ شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، ریسک‌های احتمالی فعالیت اقتصادی آنان نیز مدیریت شود.

وی تعامل مستقیم با بهره‌برداران و تشکل‌های صنعت طیور را در اجرای موفق این برنامه مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در حوزه تولید زمانی به نتایج مطلوب می‌رسد که بر پایه اطلاعات دقیق، واقعیت‌های میدانی و مشارکت فعال تولیدکنندگان باشد؛ بنابراین استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و کارشناسان تخصصی برای شناسایی و رفع موانع اجرایی ضروری است.

هشدار درباره تأمین سوخت واحدهای دام و طیور در زمستان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آمادگی واحدهای دام و طیور برای فصل سرما اظهار کرد: با توجه به احتمال بروز ناترازی و محدودیت در تأمین انرژی، مرغداران و دامداران باید از هم‌اکنون برای تأمین سوخت مایع جایگزین، آماده‌سازی تجهیزات دوگانه‌سوز و مدیریت مصرف انرژی اقدام کنند تا فعالیت واحدهای تولیدی با اختلال مواجه نشود.

وی در پایان هدف از اجرای طرح تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی را ایجاد تعادل پایدار میان تولید و مصرف، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولیدکنندگان و تأمین گوشت مرغ با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان عنوان کرد و همراهی همه فعالان زنجیره تولید گوشت مرغ را برای تحقق این اهداف ضروری دانست.