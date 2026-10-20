به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از ایثار، فریده اولادقباد در همایش سراسری معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران که در مجموعه نشاط برگزار شد، با تبیین جهت‌گیری‌های کلان معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد، خاطرنشان کرد: تمامی سیاست‌ها و راهبردها در این بخش، مستند به احکام قانون برنامه هفتم توسعه، سند راهبردی حکمرانی و قوانین بودجه سالیانه تدوین شده است. هدف تمامی معاونت‌های بنیاد، فراتر از جنبه‌های اداری، ارتقای کیفیت زندگی، تکریم و حفظ عزت خانواده‌های معظم و محترم شهدا و ایثارگران است.

اولادقباد بر سه محور اصلی «انسجام، جهت‌مندی و اثربخشی» به عنوان نقشه راه اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و با اشاره به برگزاری قطب‌بندی‌های استانی از جمله در استان کرمان، افزود: قطب‌بندی استان‌ها با هدف تبادل تجربیات ارزشمند مدیران کل و حل نظام مسائل ایثارگران صورت می‌گیرد. هدف این است که مدیران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بومی و امکانات استانی، راهکارهای نوآورانه برای حل مسائلی نظیر مسکن، اشتغال و خدمات اجتماعی ارائه دهند.

وی به تشریح راهبردهای تخصصی معاونت در سه حوزه از جمله ۱. مسکن و گلزارها، تأکید بر اتمام مصوبات تفاهمنامه‌های استانی، پیگیری واگذاری زمین و ساماندهی و مرمت گلزارهای مطهر شهدا. ۲. اشتغال و توانمندسازی، تمرکز بر حمایت از اشتغال پایدار، صیانت از مشاغل ایجاد شده، کمک به کارآفرینی و ارتقای توان رقابتی ایثارگران جهت ورود به بازار کار و استخدام در دستگاه‌های دولتی. ۳. مددکاری و حمایت‌های اجتماعی، اجرای طرح مدیریت آسیب‌های اجتماعی، تقویت مراکز مشاوره و روان‌پزشکی برای رفع آسیب‌های دوران پس از جنگ و همچنین پیگیری حمایت‌های معیشتی و رفاهی از جمله کمک هزینه‌های ازدواج و حمایت از ایثارگران فاقد شغل و درآمد، پرداخت.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان از مدیران خواست تا با بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی استان‌ها و تعامل سازنده با نهادهایی نظیر استانداری، معاونت‌های عمرانی و مسکن، برنامه‌های تدوین شده را با دقت و سرعت پی گیری و اجرایی کنند تا شاخص‌های مدیریتی و رضایتمندی خانواده‌های ایثارگران ارتقا یابد.