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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

باهمکاری استانداری البرز

رونداجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران شتاب می گیرد

رونداجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران شتاب می گیرد

کرج-معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت:بنیاد شهید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی واجرایی، رفع موانع موجود وتسریع دراجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران را با جدیت دنبال می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، صبح امروز در نشست بررسی رفع مشکلات پروژه‌های مسکن ایثارگران استان البرز که با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز، سردار جمشید نظمی قائم‌مقام و مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نامدار عبداللهیان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امیرحسین دانش‌کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان اظهار کرد: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه ایثارگری است و رفع دغدغه مسکن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی، آرامش خاطر و بهبود شرایط معیشتی این عزیزان داشته باشد. از این رو، بنیاد شهید و امور ایثارگران این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: طی ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی‌های گسترده‌ای میان بنیاد شهید، استانداری البرز و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده تا روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

اولادقباد با قدردانی از همراهی و حمایت استاندار البرز و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد: خوشبختانه اراده مشترکی میان مسئولان ملی و استانی برای حل مسائل و تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران شکل گرفته است و این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق مطالبات جامعه ایثارگری در حوزه مسکن باشد.

وی ادامه داد: در این نشست ابعاد مختلف پروژه، ظرفیت‌های موجود، راهکارهای اجرایی و موضوعات مرتبط با پیشبرد طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری‌های لازم با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط با جدیت بیشتری ادامه یابد تا مسیر اجرای پروژه هموارتر شود.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین مسکن ایثارگران گفت: بنیاد شهید در کنار دستگاه‌های مسئول، از تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل روند تأمین زمین، حمایت از اجرای پروژه‌ها و تسریع در خانه‌دار شدن ایثارگران بهره خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران وظیفه‌ای ارزشمند و مسئولیتی مهم است و تمامی دستگاه‌ها باید در این مسیر با نگاه جهادی و روحیه همکاری، زمینه رفع دغدغه‌های این قشر معزز را فراهم کنند.

اولادقباد با اشاره به تأکیدات ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پیگیری مطالبات جامعه ایثارگری اظهار داشت: حل مسائل مرتبط با مسکن ایثارگران از جمله موضوعاتی است که با حساسیت ویژه در دستور کار بنیاد قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با تداوم تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه‌ها به نتایج مطلوب و ملموس برای ایثارگران منتهی شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تصمیمات و جمع‌بندی‌های حاصل از این نشست، زمینه‌ساز تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران استان البرز باشد و بتواند بخشی از مطالبات و انتظارات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را محقق کند.

کد مطلب 6852964

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