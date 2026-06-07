به گزارش خبرگزاری مهر، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، صبح امروز در نشست بررسی رفع مشکلات پروژه‌های مسکن ایثارگران استان البرز که با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز، سردار جمشید نظمی قائم‌مقام و مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نامدار عبداللهیان معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، امیرحسین دانش‌کهن مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان اظهار کرد: مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه ایثارگری است و رفع دغدغه مسکن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی، آرامش خاطر و بهبود شرایط معیشتی این عزیزان داشته باشد. از این رو، بنیاد شهید و امور ایثارگران این موضوع را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: طی ماه‌های اخیر جلسات متعدد کارشناسی و هماهنگی‌های گسترده‌ای میان بنیاد شهید، استانداری البرز و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده تا روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.

اولادقباد با قدردانی از همراهی و حمایت استاندار البرز و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تصریح کرد: خوشبختانه اراده مشترکی میان مسئولان ملی و استانی برای حل مسائل و تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران شکل گرفته است و این هم‌افزایی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق مطالبات جامعه ایثارگری در حوزه مسکن باشد.

وی ادامه داد: در این نشست ابعاد مختلف پروژه، ظرفیت‌های موجود، راهکارهای اجرایی و موضوعات مرتبط با پیشبرد طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری‌های لازم با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط با جدیت بیشتری ادامه یابد تا مسیر اجرای پروژه هموارتر شود.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تأمین مسکن ایثارگران گفت: بنیاد شهید در کنار دستگاه‌های مسئول، از تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل روند تأمین زمین، حمایت از اجرای پروژه‌ها و تسریع در خانه‌دار شدن ایثارگران بهره خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران وظیفه‌ای ارزشمند و مسئولیتی مهم است و تمامی دستگاه‌ها باید در این مسیر با نگاه جهادی و روحیه همکاری، زمینه رفع دغدغه‌های این قشر معزز را فراهم کنند.

اولادقباد با اشاره به تأکیدات ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پیگیری مطالبات جامعه ایثارگری اظهار داشت: حل مسائل مرتبط با مسکن ایثارگران از جمله موضوعاتی است که با حساسیت ویژه در دستور کار بنیاد قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با تداوم تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه‌ها به نتایج مطلوب و ملموس برای ایثارگران منتهی شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تصمیمات و جمع‌بندی‌های حاصل از این نشست، زمینه‌ساز تسریع در روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران استان البرز باشد و بتواند بخشی از مطالبات و انتظارات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را محقق کند.

