به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، فریده اولادقباد، با بیان اینکه «مدل مدیریت مورد» یک برنامه سازمانی با محوریت مددکاری اجتماعی است، اظهار کرد: این طرح پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با مشارکت بخشهای مختلف بنیاد شهید و امور ایثارگران تدوین شده و اکنون وارد مرحله نشست های ٱموزشی شده است.
وی افزود: دبیرخانه اجرای این طرح در اداره کل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید مستقر شده و فرآیند طراحی و اجرای آن با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز نوسازی و تحول اداری، اداره کل حقوقی، حوزه فرهنگی و حوزه بهداشت و درمان دنبال میشود. با تأکید ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، استانهای تهران، البرز و شهرستان شهرری برای آغاز اجرای آزمایشی مدل مدیریت مورد انتخاب شدهاند. این مناطق به دلیل گستردگی جامعه هدف و تنوع مسائل و نیازهای ایثارگران، ظرفیت مناسبی برای ارزیابی و تکمیل این مدل پیش از اجرای سراسری دارند.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: هدف از اجرای پایلوت، شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح و فراهمسازی بسترهای لازم برای اجرای موفق آن در سطح کشور است تا بتوان خدماتی هدفمندتر و اثربخشتر به جامعه ایثارگری ارائه کرد. دورههای آموزشی پیشبینیشده صرفاً جنبه نظری ندارند و با رویکردی کاملاً کاربردی برگزار میشوند تا کارکنان و مددکاران بتوانند در عمل از ظرفیتهای این مدل برای شناسایی، پیگیری و حل مسائل ایثارگران بهرهبرداری کنند.
اولادقباد افزود: در ادامه روند آموزش، قوانین، بخشنامهها و فرآیندهای مرتبط با حوزههای مختلف خدمترسانی نیز برای شرکتکنندگان تشریح خواهد شد و نمایندگان معاونتهای تخصصی بنیاد در این جلسات حضور خواهند داشت تا پاسخگوی سؤالات و ابهامات باشند.
وی با بیان اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند برنامهریزی، آموزش و فراهم شدن زیرساختهای لازم است، خاطرنشان کرد: تلاش شده است پیش از آغاز رسمی اجرای طرح، فرصت کافی برای آمادهسازی نیروها و هماهنگیهای مورد نیاز فراهم شود تا نتایج مطلوب و قابل قبولی حاصل شود.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای موفق مدل مدیریت مورد در استان های تهران، شهرستان های استان تهران و البرز، زمینهساز تحول در نظام مددکاری بنیاد شهید و ارتقای سطح رضایتمندی خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در سراسر کشور شود.
لازم به ذکر است؛ نشستهای توجیهی و ٱموزشی مدیریت مورد روزهای پنجشنبه و جمعه در استانهای تهران و البرز و شهرستانهای استان تهران با حضور مدیران، معاونین، مددکاران و سایر کارکنان استانها برگزار شد.
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