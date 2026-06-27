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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

خدمت‌رسانی به ایثارگران متحول می شود

خدمت‌رسانی به ایثارگران متحول می شود

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، از برگزاری نشست‌های ٱموزشی «مدل مدیریت مورد» در استان‌های تهران، البرز و شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، فریده اولادقباد، با بیان اینکه «مدل مدیریت مورد» یک برنامه سازمانی با محوریت مددکاری اجتماعی است، اظهار کرد: این طرح پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با مشارکت بخش‌های مختلف بنیاد شهید و امور ایثارگران تدوین شده و اکنون وارد مرحله نشست های ٱموزشی شده است.

وی افزود: دبیرخانه اجرای این طرح در اداره کل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید مستقر شده و فرآیند طراحی و اجرای آن با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز نوسازی و تحول اداری، اداره کل حقوقی، حوزه فرهنگی و حوزه بهداشت و درمان دنبال می‌شود. با تأکید ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، استان‌های تهران، البرز و شهرستان شهرری برای آغاز اجرای آزمایشی مدل مدیریت مورد انتخاب شده‌اند. این مناطق به دلیل گستردگی جامعه هدف و تنوع مسائل و نیازهای ایثارگران، ظرفیت مناسبی برای ارزیابی و تکمیل این مدل پیش از اجرای سراسری دارند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: هدف از اجرای پایلوت، شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای موفق آن در سطح کشور است تا بتوان خدماتی هدفمندتر و اثربخش‌تر به جامعه ایثارگری ارائه کرد. دوره‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده صرفاً جنبه نظری ندارند و با رویکردی کاملاً کاربردی برگزار می‌شوند تا کارکنان و مددکاران بتوانند در عمل از ظرفیت‌های این مدل برای شناسایی، پیگیری و حل مسائل ایثارگران بهره‌برداری کنند.

اولادقباد افزود: در ادامه روند آموزش، قوانین، بخشنامه‌ها و فرآیندهای مرتبط با حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی نیز برای شرکت‌کنندگان تشریح خواهد شد و نمایندگان معاونت‌های تخصصی بنیاد در این جلسات حضور خواهند داشت تا پاسخگوی سؤالات و ابهامات باشند.

وی با بیان اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند برنامه‌ریزی، آموزش و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است، خاطرنشان کرد: تلاش شده است پیش از آغاز رسمی اجرای طرح، فرصت کافی برای آماده‌سازی نیروها و هماهنگی‌های مورد نیاز فراهم شود تا نتایج مطلوب و قابل قبولی حاصل شود.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای موفق مدل مدیریت مورد در استان های تهران، شهرستان های استان تهران و البرز، زمینه‌ساز تحول در نظام مددکاری بنیاد شهید و ارتقای سطح رضایتمندی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در سراسر کشور شود.

لازم به ذکر است؛ نشست‌های توجیهی و ٱموزشی مدیریت مورد روزهای پنجشنبه و جمعه در استان‌های تهران و البرز و شهرستان‌های استان تهران با حضور مدیران، معاونین، مددکاران و سایر کارکنان استان‌ها برگزار شد.

کد مطلب 6872162

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