۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

نهضت دیدار در سراسر کشور آغاز شد

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: تا کنون بیش از ۷۵۰۰دیدار با خانواده شهدا در طرح ملی نهضت دیدار انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس قرارگاه جنگ رمضان بنیاد گفت: طرح ملی «نهضت دیدار» با حضور سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد، معاونین و مدیران بنیاد در سطح ستادی و استانی، فرمانداران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های شاهد و ایثارگر، مددکاران و مشاوران بنیاد و گروه‌های مردمی انجام‌ می‌شود که از مشارکت و همکاری همه عزیزان قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در طرح ملی نهضت دیدار با برخی خانواده‌های شهدای معزز با توجه به حضور گروه‌های مختلف دیدار کننده، بیش از یک بار دیدار انجام شده است. نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، مشاورین، معاونین و مدیران ستادی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با حضور در استان‌ها با خانواده ها شهدا در کنار مدیران کل استانی بنیاد دیدار داشته‌اند.

اولادقباد با اشاره به اهمیت روایت‌گری و مستندسازی دیدارها گفت: روایت‌گری از خانواده شهدا در اولویت برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است و همکاران ما در بخش فرهنگی و روابط عمومی با همکاری سایر بخش‌ها در این زمینه اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

