به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با برگزاری نشست وبیناری با مدیران کل استان‌ها، بر ضرورت به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های برو سارمانی و درون سازمانی برای رفع دغدغه‌های مسکن جامعه هدف بویژه دهک های درآمدی ۱ تا ۳ با برنامه ریزی انجام شده تأکید کرد.

در این نشست که با هدف بررسی وضعیت مسکن خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان برگزار شد، اولادقباد اظهار داشت: تامین مسکن جامعه هدف، یکی از اولویت‌های کلیدی و دغدغه‌های اصلی ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران است و استان‌ها موظفند در این راستا حداکثر تلاش خود را به کار گیرند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید با اشاره به چالش‌های دیرینه در زمینه مسکن ایثارگران، بر لزوم همکاری تنگاتنگ میان بنیاد شهید و سایر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی در خصوص اجرای قانون واگذاری زمین افزود: بنیاد شهید در مرحله نخست، افراد مشمول را شناسایی و معرفی کرده است و اکنون نوبت به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله استانداری‌ها، شهرداری‌ها و ادارات راه و شهرسازی می‌رسد تا زمین‌های دولتی با قابلیت اعطا را شناسایی و اعلام کنند.

اولادقباد همچنین با اشاره به عدم اجرای کامل ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در چهار دهه گذشته، خاطرنشان کرد: به دلیل این نقص در اجرا، هنوز تعدادی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران صاحب مسکن نشده‌اند. وی تأکید کرد که بنیاد شهید با جدیت در تلاش است تا گام‌های اساسی را برای حل این معضل بردارد.

در این جلسه وبیناری، بررسی گزارشات آماری مشمولان ماده ۷ به تفکیک استان‌ها و ارائه لیست دقیق فاقدین مسکن در دستور کار قرار داشت.