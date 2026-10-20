یک نفتکش متخلف در منطقه ممنوعه تنگه هرمز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز، تیم های رصد نیروی دریایی ارتش که بصورت مستمر شرق تنگه هرمز را کنترل و تحت رصد خود دارند ، یک فروند نفتکش متخلف که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود را کشف و شناسایی کردند.

این نفتکش متخلف علیرغم هشدارهای قبلی، سامانه های ردیابی خود را خاموش کرده و در صدد عبور از منطقه ممنوعه در کریدور جنوبی تنگه هرمز بوده است.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد؛ عواقب ترددهای بدون هماهنگی به عهده متخلفین است. این ناهماهنگی های موجب گسترش ناامنی شده است.