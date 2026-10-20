اکبر قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آتش‌سوزی در تالاب حسنلو با مشارکت محیط‌ بانان، آتش‌نشانان نقده و محمدیار، مدیریت بحران فرمانداری، جوامع محلی و نیروهای جمعیت هلال‌احمر پس از حدود سه ساعت تلاش مهار شد.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۶ تا ۷ هکتار از محدوده تالاب در این حادثه دچار آتش‌سوزی شده است و بررسی‌ها برای مشخص شدن علت وقوع حریق ادامه دارد.

قائمی با اشاره به اهمیت حفاظت از تالاب حسنلو تأکید کرد: علت دقیق آتش‌سوزی پس از بررسی‌های لازم مشخص خواهد شد و تا پیش از تکمیل بررسی‌ها، نمی‌توان درباره عامل وقوع این حادثه اظهارنظر قطعی کرد.

حسنلو از تالاب های بین المللی و مهم آذربایجان غربی به شمار می رود.