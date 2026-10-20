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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۳

آتش‌سوزی در ۶ تا ۷ هکتار از تالاب حسنلو مهار شد

آتش‌سوزی در ۶ تا ۷ هکتار از تالاب حسنلو مهار شد

ارومیه - رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده از مهار آتش‌سوزی در تالاب حسنلو طی حدود سه ساعت با همکاری نیروهای امدادی و دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

اکبر قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آتش‌سوزی در تالاب حسنلو با مشارکت محیط‌ بانان، آتش‌نشانان نقده و محمدیار، مدیریت بحران فرمانداری، جوامع محلی و نیروهای جمعیت هلال‌احمر پس از حدود سه ساعت تلاش مهار شد.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۶ تا ۷ هکتار از محدوده تالاب در این حادثه دچار آتش‌سوزی شده است و بررسی‌ها برای مشخص شدن علت وقوع حریق ادامه دارد.

قائمی با اشاره به اهمیت حفاظت از تالاب حسنلو تأکید کرد: علت دقیق آتش‌سوزی پس از بررسی‌های لازم مشخص خواهد شد و تا پیش از تکمیل بررسی‌ها، نمی‌توان درباره عامل وقوع این حادثه اظهارنظر قطعی کرد.

حسنلو از تالاب های بین المللی و مهم آذربایجان غربی به شمار می رود.

کد مطلب 6984622

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