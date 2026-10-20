به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کنعانی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی با هیئت کوهنوردی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری میان نهادهای محیط زیستی و تشکل‌های کوه‌نوردی اظهار کرد: مدیریت پایدار مناطق کوهستانی نیازمند ایجاد توازن میان حفاظت از منابع طبیعی، ساماندهی گردشگری و مشارکت مسئولانه افرادی است که از این عرصه‌ها استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به تجربه همکاری با هیأت کوه‌نوردی شهرستان تنکابن در دشت دریاسر افزود: مشارکت هدفمند جامعه کوه‌نوردی می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های حفاظتی مؤثر باشد و زمینه استفاده از دانش میدانی و ظرفیت‌های تخصصی این گروه‌ها را در مدیریت مناطق طبیعی فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، دماوند و علم‌کوه را از مقاصد مهم کوهستانی کشور و برخوردار از ارزش‌های طبیعی و اکولوژیک ویژه دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای مدیریت این دو اثر طبیعی ملی باید با محوریت صیانت از زیست‌بوم، کنترل فشار ناشی از حضور گردشگران و ساماندهی فعالیت‌های کوه‌نوردی مطابق ضوابط مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود.

کنعانی همچنین با اشاره به مشارکت نیروهای کوه‌نوردی در عملیات اطفای حریق منطقه حفاظت‌شده چهارباغ در محدوده الیت بیان کرد: حضور این نیروها در عملیات مقابله با آتش‌سوزی، ظرفیت جامعه کوه‌نوردی را برای پشتیبانی از مأموریت‌های حفاظتی نشان داد.

وی آشنایی با مسیرها و شرایط مناطق کوهستانی، توانایی فعالیت گروهی و آمادگی جسمانی کوه‌نوردان را از ظرفیت‌های قابل استفاده در پیشگیری و مقابله با حریق برشمرد و بر ضرورت سازماندهی این توانمندی‌ها در قالب سازوکاری مشخص تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: با همکاری فدراسیون و هیأت‌های کوه‌نوردی می‌توان گروه‌های واکنش سریع را با هدف دیده‌بانی، شناسایی و اعلام به‌موقع آتش‌سوزی و مشارکت ایمن در عملیات اطفا تشکیل داد.

به گفته کنعانی، آموزش‌های تخصصی، تأمین تجهیزات متناسب با مأموریت، تعیین دقیق حدود مسئولیت‌ها و هماهنگی با ساختار فرماندهی عملیات، از پیش‌نیازهای فعالیت مؤثر این گروه‌ها به شمار می‌رود.

در این نشست، رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی، نیز درباره ظرفیت هیأت‌های استانی و شهرستانی، باشگاه‌ها و گروه‌های تخصصی کوه‌نوردی برای همکاری در مدیریت مقاصد کوهستانی و پیشگیری و اطفای حریق در مناطق تحت حفاظت تبادل نظر کرد.

در پایان این نشست، بر پیگیری تدوین برنامه‌های مشترک برای بهره‌گیری سازمان‌یافته از ظرفیت جامعه کوه‌نوردی در حفاظت از مناطق طبیعی و مدیریت پایدار مقاصد کوهستانی تأکید شد.