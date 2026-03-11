به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، "برنی سندرز " عضو مجلس سنای آمریکا، گفت : حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، موجب تضعیف‌ قوانین بین‌المللی، کنوانسیون‌های ژنو و مشروعیت سازمان ملل می شود.

سندرز، حملات ایالات متحده و اسرائیل را "هموار کننده راه برای هرج و مرج بین‌المللی مشابه آنچه در دو جنگ جهانی دیده شد"؛ دانست و هشدار داد که هر کشوری ممکن است خود را مجاز به آغاز جنگ علیه هر کشور دیگری بداند.

این سناتور همچنین از مشارکت ایالات متحده در حملات اسرائیل به غزه و لبنان انتقاد کرد و با اشاره به کشتار دانش آموزان در یک مدرسه در میناب گفت که بیش از ۱۳۰۰ ایرانی، از جمله سیاستمداران و کودکان در این حمله، جان خود را از دست داده‌اند.

کارشناسان و تحلیلگران، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و پیت هگست وزیر دفاع وی را مسئول جنایات جنگی دانستند و خواستار ارجاع آنها به دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه، در کنار نتانیاهو و رهبران سایر کشورها شدند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است، به کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان آمریکایی منجر شده است.