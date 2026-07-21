ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره «صلح از طریق قدرت»؛ درخواست بودجه اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا با تکرار ادعای دولت دونالد ترامپ مبنی بر پیگیری سیاست «صلح از طریق قدرت»، خواستار تصویب فوری بودجه تکمیلی برای پنتاگون شد.

وی مدعی شد درخواست بودجه تکمیلی برای وزارت جنگ آمریکا اقدامی فوری و ضروری به منظور تأمین نیازهای آنی نیروهای مسلح این کشور است.

وزیر جنگ آمریکا همچنین ادعا کرد این بودجه تکمیلی جایگزین درخواست بودجه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد دلاری دولت ترامپ نیست، بلکه در کنار آن برای پاسخگویی به نیازهای فوری پنتاگون درخواست شده است.

وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که هزینه جنگ علیه ایران تاکنون به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.

هگست همچنین مدعی شد که در حال حاضر تمامی کشتی‌ها و بنادر ایران به‌طور مؤثر تحت محاصره قرار گرفته‌اند و فشارها به طور فزاینده در حال افزایش است و آمریکا توان ادامه این روند را دارد.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: روسیه و چین در سطوح مختلف، به ایران برای انجام بخشی از اقداماتش کمک می‌کنند.

وزیر جنگ آمریکا مدعی شد: امکان از بین بردن تک‌تک قایق‌های تندرو ایران، تمامی تیربارهای مستقر روی این شناورها یا همه موشک‌های کروز ایران وجود ندارد.

هگست: اقرار می‌کنم که ایرانی‌ها هنوز هم توانایی‌هایی دارند

وزیر جنگ آمریکا گفت: شکی نیست که ایرانی ها هنوز توانایی‌های دارند، اما حجم خسارتی که وارد کرده‌ایم، ایرانی‌ها را در بدترین وضعیتی قرار داده است.

هگست اظهار داشت: هر طرفی که به سمت کشتی‌ها شلیک کند، با پاسخ کوبنده آمریکا مواجه خواهد شد و این اقدام طی ۱۰ شب گذشته ادامه داشته است.

وزیر جنگ آمریکا مدعی شد: ایران تلاش خواهد کرد اراده خود را بر گذرگاه‌های آبی تحمیل کند؛ اقدامی که به ادعای وی، جهان آن را نخواهد پذیرفت.

گیر افتادن وزیر جنگ آمریکا در تله دروغ‌های خود

سناتور آمریکایی در جلسه استماع سنای آمریکا با طرح سوالی از هگست، گفت: «آقای وزیر، شما در روز چهاردهم این درگیری‌ها گفتید که ارتش ایران نابود شده است و از نظر نظامی ناتوان شده است. آیا این اظهار نظر دقیقی است؟»

هگست پاسخ داد: «توانایی ایران برای به چالش کشیدن ایالات متحده در سطحی که ما قادر به مقابله با آن باشیم از بین رفته است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا همزمان با تأکید بر ادعای «صلح از طریق قدرت»، به دنبال افزایش چشمگیر بودجه نظامی و تقویت توانمندی‌های نظامی خود در مناطق مختلف جهان است.