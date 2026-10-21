به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی در دیدار بهمن نوری استاندار خراسان شمالی با معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما بر آمادگی استان برای رویداد ملی «ایران جان» تأکید شد.

نوری برای برنامه ریزی برگزاری هرچه بهتر رویداد ملی ایران جان با کیخا معاون امور استان های سازمان صدا و سیما دیدار و آمادگی استان را برای میزبانی از این برنامه رسانه ای اعلام کرد.

در این نشست درباره راهکارهای معرفی توانمندیها، جاذبه ها و دستاوردهای استان در سطح ملی و بهره گیری از همه ظرفیت رسانه ملی برای بازنمایی شایسته هویت و قابلیت‌های این خطه به تبادل نظر پرداختند.

دوازدهمین رویداد رسانه ای ایران جان که به خراسان شمالی اختصاص یافته از ۲۳ آبان در همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی ملی، استانی و برون مرزی پخش خواهد شد.

رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی» بستری برای تقویت پیوند میان رسانه و ظرفیت‌های استانی و فرصتی برای بازتاب گسترده‌تر توانمندی‌ها، جاذبه‌ها و دستاوردهای خراسان شمالی در رسانه ملی است؛ فرصتی که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه رسانه‌ای استان می‌تواند به معرفی بهتر این خطه و شناساندن قابلیت‌های آن به مردم سراسر ایران کمک کند.