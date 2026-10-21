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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

تقویت همبستگی رویکرد برنامه‌های ۱۳ آبان در استان سمنان

تقویت همبستگی رویکرد برنامه‌های ۱۳ آبان در استان سمنان

سمنان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان تقویت همبستگی و جوان محوری را رویکرد برنامه‌های ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی در این استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس خرمیان صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان استان سمنان در آموزش و پرورش استان بیان کرد: برنامه های این مناسبت با مشارکت آموزش و پرورش و تشکل‌های دانش‌آموزی برگزار خواهد شد.

وی بر ضرورت استمرار همکاری‌ها و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های برگزار کننده مراسم تأکید کرد و افزود: ۱۳ آبان امسال با سال های دیگر بسیار متفاوت است و دلیل آن هم شرایط امروز کشورمان و منطقه محسوب می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به نقش دانش‌آموزان، به‌ویژه در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری اجتماعات شبانه، اظهار کرد: شعرخوانی، دکلمه، رجزخوانی و دیگر جلوه‌های مشارکت دانش‌آموزی از ظرفیت‌های مؤثر در افزایش پویایی و اثرگذاری این برنامه‌ها است و باید در برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو نیز مورد توجه قرار گیرد.

خرمیان اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره برنامه‌های شهرستانی و هماهنگی با نمایندگان شورا در فرآیند اجرا را ضروری دانست و بر پرهیز از موازی‌کاری و برنامه‌ریزی‌های پراکنده تأکید کرد.

وی در ادامه بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت طیف‌های مختلف دانش‌آموزی، توجه به دیدگاه‌ها و پرسش‌های نسل جوان و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

کد مطلب 6985073

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