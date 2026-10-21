به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس خرمیان صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان استان سمنان در آموزش و پرورش استان بیان کرد: برنامه های این مناسبت با مشارکت آموزش و پرورش و تشکل‌های دانش‌آموزی برگزار خواهد شد.

وی بر ضرورت استمرار همکاری‌ها و تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های برگزار کننده مراسم تأکید کرد و افزود: ۱۳ آبان امسال با سال های دیگر بسیار متفاوت است و دلیل آن هم شرایط امروز کشورمان و منطقه محسوب می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به نقش دانش‌آموزان، به‌ویژه در اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری اجتماعات شبانه، اظهار کرد: شعرخوانی، دکلمه، رجزخوانی و دیگر جلوه‌های مشارکت دانش‌آموزی از ظرفیت‌های مؤثر در افزایش پویایی و اثرگذاری این برنامه‌ها است و باید در برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو نیز مورد توجه قرار گیرد.

خرمیان اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره برنامه‌های شهرستانی و هماهنگی با نمایندگان شورا در فرآیند اجرا را ضروری دانست و بر پرهیز از موازی‌کاری و برنامه‌ریزی‌های پراکنده تأکید کرد.

وی در ادامه بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت طیف‌های مختلف دانش‌آموزی، توجه به دیدگاه‌ها و پرسش‌های نسل جوان و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.