مشت محکم بر دهان استکبار؛ مردم استان سمنان حماسه ساز شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان، روز استکبار ستیزی و روز بی آبرویی نظام سلطه جهانی، صبح سه شنبه و همزمان با دیگر نقاط کشورمان در ۵۵ نقطه استان سمنان با حضور پرشور مردم و به خصوص جوانان و نوجوانان برگزار شد.

مراسم راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان، یوم الله استکبار ستیزی در حالی با حضور آحاد مردم، فرهنگیان، دانش آموزان و دانشجویان، اصناف و تشکل‌ها، خانواده معظم شهدا و یادگاران دفاع مقدس و دیگر اقشار مردم، برگزار شد که امسال جمعیت قابل توجهی به راهپیمایان سال‌های قبل افزوده شده بود.

حضور مردم در اقصی نقاط استان سمنان

بخش عمده‌ای از دلیل برگزاری باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در اقصی نقاط استان سمنان، حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جنایتکار در جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران اسلامی و به شهادت رساندن مردم بیگناه و دانشمندان هسته‌ای و جمعی از فرماندهان نظامی و اطلاعاتی کشورمان است.

مردم استان سمنان با حضور پرشور خود، تمثال مبارک شهدای کشورمان از شهید فهمیده و شهیدان دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت و شهیدان هنیه، سلیمانی، سلامی و حاجی زاده و سنوار و … را در دست داشته و در مسیرهای راهپیمایی شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

حضور مردم استان سمنان در این مراسم، بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و معاندان نظام و انقلاب و مردم بود. مردمی که پلاکاردهای ضد استکباری و پرچم‌های سه رنگ ایران را در دست داشتند و با حضورشان یک بار دیگر اعلام کردند که پشتیبان آرمان‌های انقلابی هستند.

پیام مردم استان سمنان برای جهانیان

حجت الاسلام عباس خرمیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه راهپیمایی با شکوه ۱۳ آبان امروز در ۵۵ نقطه استان برگزار شد، گفت: در سمنان و شاهرود شاهد بودیم که این مراسم ساعت ۹ آغاز شد اما در دیگر نقاط استان مراسم به صورت همزمان از ساعت ۱۰ آغاز و مردم با حضور پرشور در مسیرهای از پیش تعیین شده، بار دیگر حماسه‌ای بزرگ را آفریدند.

خرمیان ضمن قدردانی از حضور مردم استان سمنان در این مراسم، ابراز کرد: نکته قابل توجه در مراسم راهپیمایی باشکوه یوم الله ۱۳ آبان امسال در استان سمنان، حضور پرشور جوانان و نوجوانان و دانش آموزان با چفیه و لباس بسیج دانش آموزی بود که نشان دهنده رویش‌های انقلاب اسلامی است.

وی درباره مراسم امروز توضیح داد: مردم مرکز استان از ساعت ۹ صبح امروز از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی (ره)، راهپیمایی با شکوهی را برگزار کردند و شاهد حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم معنوی با محوریت استکبار ستیزی بودیم همچنین در شاهرود نیز مراسم باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان از چهار راه معلم تا خیابان ۲۲ بهمن برگزار شد که جمعیت قابل توجهی از مردم در این رویداد حضور پیدا کردند.

کارنامه زرین یک ملت ولایی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در دامغان و گرمسار هم رأس ساعت ۱۰ صبح امروز مراسم یوم الله ۱۳ آبان در میدان شهدا و میدان بسیج با حضور پرشور اقشار مختلف برگزار شد، گفت: مردم این دو شهرستان طبق گزارش‌های رسیده از ساعتی قبل از شروع مراسم هم در مسیرهای از پیش تعیین شده حضور پیدا کردند.

خرمیان با بیان اینکه در دیگر نقاط استان سمنان هم راهپیمایی با شکوه روز استکبار ستیزی با مشارکت پرشور مردم برگزار شد، ابراز کرد: حضور مردم استان سمنان در حماسه یوم الله ۱۳ آبان ستودنی است و این راهپیمایی یک بار دیگر در کارنامه زرین این مردم قدرشناسی و همیشه در صحنه، ثبت و درج شد.

وی همچنین ۱۳ آبان را نماد عظمت ملت ایران اسلامی دانست و افزود: از همه کسانی که دست اندرکار برگزاری رویداد بزرگ راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، روز استکبار ستیزی در سراسر استان از بزرگترین شهرها تا دورترین روستاهای بخش کالپوش میامی بودند، قدردانی می‌کنیم که توانستند زمینه را برای حماسه سازی ملت بزرگوار استان سمنان فراهم سازند.

حضور پرشور حتی قبل از آغاز مراسم!

حضور گسترده مردم، دانش آموزان و دانشجویان در اولین ساعات برگزاری مراسم ۱۳ آبان در خیابان امام رضا (ع) میامی نیز غافلگیرانه توصیف شده است به نوعی که حتی این دانش آموزان از تعدادی مسئولان برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان هم زودتر در مسیرهای از پیش تعیین شده حاضر شده بودند. همه اینها را باید به سوز سرد هوای این روزهای میامی هم افزود که حتی زور آفتاب هم به گرم کردن آن نمی‌رسد.

احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت حضور پرشور و ولایی مردم این دو شهرستان و دیگر نقاط استان سمنان در راهپیمایی ۱۳ آبان، این حضور را انقلابی و باشکوه توصیف کرد.

عجم با بیان اینکه مردم ولایتمدار استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان می‌کوشند تا از هر فرصتی برای اعلام انزجار نسبت به استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا و اسرائیل جنایتکار بهره‌گیری کند، بیان داشت: این مردم با حماسه سازی بیگانه نیستند.

وی با بیان اینکه امروز همچنین سالگرد تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا و به تعبیر امام خمینی (ره) انقلاب دوم است زیرا اهمیت آن در نظام اسلامی ایران بسیار بالا است، افزود: انقلاب دوم اسلامی ما در واقع ماهیت و چهره واقعی استکبار جهانی را برملا ساخت و به دنیا ثابت کرد که ملت ایران زیر بار سلطه مستکبران نمی‌رود.

حضور حماسی مردم دامغان

مراسم ۱۳ آبان و قبل از آن زنگ استکبار ستیزی البته در دامغان هم با شور و حضور حماسی مردم برگزار شد.

علیرضا نوچه ناسار فرماندار این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم همیشه در صحنه دامغان، این حضور را نماد و نشانه‌ای از بصیرت مردم شهرستان دانست.

نوچه ناسار با بیان اینکه ۱۳ آبان پیام روشن استقامت، اتحاد و همبستگی و همچنین آگاهی ملت ایران اسلامی است، تاکید کرد: امروز بار دیگر مردم ما پیام روشنی را به جهانیان صادر کردند پیام ایستادگی و البته بصیرتی که مردم ما در آن درخشان ظاهر شده‌اند.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم ولایت‌مدار دامغان در این راهپیمایی بار دیگر پیام وحدت و حضور در صحنه‌ها را مخابره کرد، افزود: مردم ما نشان دادند که اهل بصیرت هستند و امروز با سلاح بصیرت بار دیگر توانستند حماسه‌ای بزرگ را ثبت و درج کنند.

آرادانی ها و مهدیشهری ها هم در میدان حماسه

از مهدیشهر هم خبر می‌رسد که مردم ولایی این شهرستان در حماسه ۱۳ آبان حضور پرشوری داشتند حجت‌الاسلام سید حمیدرضا نبوی چاشمی امام جمعه مهدیشهر، در حاشیه این مراسم پرشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: حضور پرشور مردم ما در این راهپیمایی نشان دهنده عمق بصیرت و عشق مثال زدنی شأن است.

نبوی چاشمی همچنین با بیان اینکه ۱۳ آبان نماد ایستادگی، عظمت و بصیرت مردم ایران اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان و معاندان و در رأس آنها استکبار جهانی است، ابراز کرد: مردم کشورمان امسال به واسطه جنگ ۱۲ روزه و جنایت‌های رژیم سفاک و جنایتکار اسرائیل علیه ملت ایران و مردم غزه، با حمایت آمریکا، حضوری پرشور تر از سال‌های قبل را به نمایش گذاشتند.

میدان امام خمینی (ره) آرادان نیز امروز صبح میزبان خیل عظیم مردم، دانش آموزان و دانشجویان، خانواده معزز شهدا و ایثارگران و یادگاران دوران دفاع مقدس بود مردمی که بار دیگر با حضور شأن حماسه‌ای از رنگ استکبار ستیزی را رقم زدند و اقتدار مردم ایران اسلامی را بار دیگر به گوش جهانیان رساندند.

حجت الاسلام جلیل شریفی نیا امام جمعه آرادان در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور حماسی مردم این شهرستان، گفت: ملت ما امروز به جهانیان نشان دادند که اهل بصیرت، پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین ایستادگی هستند ملتی که زورگویی را نمی‌پذیرند و امروز افتخار می‌کنند که توانسته‌اند بر روی پای خودشان بایستند.