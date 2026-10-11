به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در نشست هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان اظهار کرد: دانش‌آموزان باید محور اصلی برنامه‌های این مناسبت باشند و در فرآیند طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها نقش فعال داشته باشند.

وی افزود: برنامه‌های ۱۳ آبان باید به‌صورت فرآیندی چندروزه و با محوریت مدارس برگزار شود تا دانش‌آموزان این مناسبت را فرصتی برای مشارکت، یادگیری و فعالیت اجتماعی تجربه کنند.

ضرورت هماهنگی مدارس و مشارکت خانواده‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اهمیت حضور گسترده دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان تصریح کرد: برنامه‌ریزی دقیق مدیران مدارس، هماهنگی ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، از الزامات برگزاری مطلوب این مراسم است.

سهرابی همچنین بر ضرورت مشارکت خانواده‌ها در برنامه‌های تربیتی مدارس تأکید کرد و گفت: حضور اولیا در کنار دانش‌آموزان می‌تواند به تقویت ارتباط میان مدرسه و جامعه کمک کند.

تولید محتوای دانش‌آموزی و برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی

وی با تأکید بر نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در اجرای برنامه‌های ۱۳ آبان افزود: تولید محتوا در فضای مجازی، برگزاری نشست‌های تبیینی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و برپایی نمایشگاه‌های دانش‌آموزی از جمله محورهایی است که باید در این مناسبت مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به ظرفیت رسانه‌های آموزش و پرورش و سایر بسترهای ارتباطی، خواستار استفاده بیشتر از این امکانات برای انعکاس فعالیت‌ها و آثار تولیدشده توسط دانش‌آموزان شد.

وی خاطرنشان کرد: نمایش دستاوردها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در قالب نمایشگاه، زمینه معرفی استعدادهای آنان و انتقال مفاهیم فرهنگی و تربیتی را فراهم می‌کند.

تأکید بر پاسداشت یاد شهدا و فرهنگ ایثار

سهرابی در ادامه با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا، بر برگزاری یادواره شهدای استان در جنگ اخیر تأکید کرد و گفت: برنامه‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت باید با مشارکت دانش‌آموزان و مجموعه‌های آموزشی دنبال شود.

تشکیل تیم‌های اجرایی و ارزیابی برنامه‌ها

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر ضرورت تقسیم کار و هماهنگی میان بخش‌های اجرایی اظهار کرد: ستادهای مربوطه باید نقش پشتیبان و هماهنگ‌کننده داشته باشند و با بررسی نیازهای مدارس، شهرستان‌ها و مناطق، روند اجرای برنامه‌ها را تسهیل کنند.

در این نشست همچنین بر تشکیل تیم‌های اجرایی مشخص، ارزیابی فعالیت‌ها، هماهنگی با رسانه‌ها و برنامه‌ریزی برای برگزاری برنامه‌های ۱۳ آبان در همه شهرستان‌ها و مناطق آموزش و پرورش استان تأکید شد.