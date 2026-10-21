به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علی‌محمدی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای نهمین دوره برنامه ملی «نذر خدمت» در استان لرستان اظهار کرد: این برنامه با هدف کاهش آلام آسیب‌دیدگان، ارتقای سلامت جسمی و روانی، تقویت توانمندی‌های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی جوامع هدف اجرا شد.

وی افزود: این طرح در پنج محور حمایتی و کارآفرینی، زیست‌محیطی و آبرسانی، سلامت‌محور، آموزش و توانمندسازی و عمران و بازسازی به اجرا درآمد تا متناسب با نیازهای مناطق هدف، خدمات مختلفی به افراد و خانواده‌های نیازمند ارائه شود.

ارائه خدمات هلال‌احمر در سه شهرستان لرستان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با تشریح مناطق اجرای طرح بیان کرد: خدمات برنامه ملی «نذر خدمت ۹» در شهرستان بروجرد، در شهرک کمپینگ و روستای شمس‌آباد، در شهرستان چگنی، در روستاهای درب چاه و نرگسه و در شهرستان دلفان، در خیابان دادگستری ارائه شد.

علی‌محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت‌های معیشتی تصریح کرد: در راستای تأمین بخشی از نیازهای خانواده‌های نیازمند و حمایت از ساکنان مناطق هدف، ۲۰۰ کیسه آرد، ۳۰ بسته معیشتی، ۱۴۰ جفت کلمن آب و دیگر اقلام موردنیاز میان جامعه هدف توزیع شد.

ارائه خدمات روان‌شناختی به ۲۴۵ نفر

وی با اشاره به اهمیت سلامت روان در شرایط بحرانی گفت: در قالب این برنامه، ۲۴۵ نفر از خدمات روان‌شناختی بهره‌مند شدند که این خدمات با مشارکت ۲۸ نفر از روان‌شناسان و روان‌پزشکان ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان افزود: در بخش خدمات درمانی نیز ۱۸۵ نفر توسط پزشک عمومی و ۴۵ نفر در حوزه مامایی ویزیت شدند.

علی‌محمدی ادامه داد: برپایی ایستگاه سلامت و انجام غربالگری‌های اولیه، از جمله سنجش فشارخون و قندخون برای ۲۰۰ نفر، از دیگر اقدامات انجام‌شده در چارچوب این طرح بود.

وی خاطرنشان کرد: با هدف ارتقای آگاهی عمومی و افزایش آمادگی شهروندان در برابر حوادث نیز کلاس آموزشی کمک‌های اولیه برگزار شد تا زمینه آشنایی بیشتر افراد با مهارت‌های ضروری هنگام وقوع حوادث فراهم شود.

توجه به نیازهای روحی کودکان در مناطق هدف

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با تأکید بر اهمیت حمایت‌های روانی و اجتماعی از کودکان در شرایط بحرانی اظهار کرد: در کنار خدمات درمانی و حمایتی، برنامه‌های فرهنگی و نشاط‌آفرین ویژه کودکان برگزار شد و با اجرای بازی‌های مختلف، فضایی شاد و مفرح برای آنان فراهم آمد.

وی افزود: در بخش حمایت‌های آموزشی نیز ۳۵ نفر از کودکان از کیف و لوازم‌التحریر اهدایی بهره‌مند شدند.

ارزش ۱۷ میلیارد ریالی خدمات نذر خدمت در لرستان

علی‌محمدی در پایان با اشاره به ارزش خدمات ارائه‌شده در این برنامه گفت: مجموع ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده در چارچوب برنامه ملی «نذر خدمت ۹» در مناطق هدف استان لرستان، بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان تأکید کرد: این جمعیت با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای تخصصی، داوطلبان و مشارکت‌های مردمی، تداوم خدمات بشردوستانه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کمک به بهبود شرایط زندگی افراد و خانواده‌های متأثر از بحران‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.