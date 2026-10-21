رئیس‌جمهور: نه به دنبال جنگیم، نه تسلیم زور می‌شویم

رئیس‌جمهور تأکید کرد که ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر زورگویی و قلدری نیز کوتاه نخواهد آمد.