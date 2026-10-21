دریافت 12 MB کد مطلب 6985357 https://mehrnews.com/x3dpnk ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵ کد مطلب 6985357 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵ رئیسجمهور: نه به دنبال جنگیم، نه تسلیم زور میشویم رئیسجمهور تأکید کرد که ایران به دنبال جنگ نیست، اما در برابر زورگویی و قلدری نیز کوتاه نخواهد آمد. کپی شد مطالب مرتبط هدف نخست سفر ماکرون به منطقه چه بود؟ رئیس جدید مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت نهاد ریاست جمهوری منصوب شد روانشناسان داوطلب به کمک امدادگران و آسیبدیدگان میآیند خانوادههای شهدا، پشتوانه معنوی نیروهای مسلح و ملت ایران هستند برچسبها رئیسجمهور ایران مسعود پزشکیان
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