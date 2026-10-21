به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، پیرحسین کولیوند، در نشست با رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره، با قدردانی از حضور داوطلبانه روانشناسان و مشاوران در بحران‌های گذشته از جمله همکاری در سامانه ۴۰۳۰ و ارائه خدمات گسترده مشاوره‌ای به بازماندگان حوادث به خصوص جنگ، بر ضرورت تقویت پایدار نظام حمایت‌های روانی و اجتماعی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: خدمات حمایت روانی مکمل اصلی عملیات امدادونجات است. نیروهای عملیاتی ما در صحنه‌های بسیار سنگین و دلخراش امدادی حضور دارند و مراقبت از سلامت روان، آموزش مهارت‌های خودمراقبتی و مدیریت استرس برای امدادگران و داوطلبان یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود.

کولیوند با ارائه سه پیشنهاد محوری برای عملیاتی شدن این همکاری تصریح کرد: تشکیل شبکه ملی روانشناسان داوطلب در بحران، با مشارکت سازمان جوانان و داوطلبان هلال‌احمر، راه‌اندازی مرکز مشترک آموزش و توانمندسازی حمایت‌های روانی و اجتماعی در بحران ویژه هم امدادگران و هم آحاد جامعه و همچنین اجرای طرح‌های محله‌محور برای تاب‌آوری روانی، مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند آرامش روانی آسیب‌دیدگان و سلامت روحی نیروهای امدادرسان را تضمین کند.

افزایش اثرگذاری هلال‌احمر در عرصه جهانی

علیرضا آقایوسفی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به سوابق همکاری‌های دیرینه این دو نهاد گفت: همکاری ما با هلال‌احمر پیشینه‌ای روشن و میدانی دارد. از روزهای نخست شیوع کرونا و همکاری با تیم‌های سحر گرفته تا حضور در زلزله‌های بم، کرمانشاه، جنگ و بحران‌های مختلف همواره در کنار امدادگران بوده‌ایم و خود را عضوی از خانواده بزرگ هلال احمر می‌دانیم.

وی با تاکید بر اینکه تفاهم‌نامه کنونی جنبه نمایشی ندارد و با هدف ساماندهی ظرفیت‌های تخصصی منعقد می‌شود، افزود: سازمان نظام روانشناسی دارای ۱۰۰ هزار عضو است که حدود ۵۰ هزار نفر از آنان دارای پروانه تخصصی هستند. در حال حاضر آموزش‌های ویژه مداخله در بحران را برای این متخصصان آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم روانشناسان صلاحیت‌دار را به‌صورت سازمان‌یافته و استان‌به‌استان برای خدمت‌رسانی رایگان به آسیب‌دیدگان وارد میدان کنیم. همچنین آمادگی داریم در کنار هلال‌احمر در مجامع بین‌المللی طرح‌های تخصصی امدادی و روانی ارائه دهیم تا اثرگذاری هلال‌احمر در عرصه جهانی افزایش یابد.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی روانشناسی در سوانح، تقویت تیم‌های سحر هلال‌احمر و ارتقای تاب‌آوری جامعه به امضای روسای دو سازمان رسید.