ارائه خدمات انتظامی به بیش از ۹۲ هزار وسیله نقلیه در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم جانعلی پور بعد از ظهر چهارشنبه، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی املش ، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه ۴۸۳ شهید انتظامی گیلان اظهار کرد: از حضور مسئولان، فرماندهان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم تشکر می کنم.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان، با اشاره به دوران خدمت خود در شهرستان املش تصریح کرد: حدود دو سال در این شهرستان در کنار دوستان و همکاران فعالیت داشتم و به اعتقاد من، یکی از بهترین دوره‌های خدمت کاری‌ام رقم خورد. همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف شهرستان، خاطرات ارزشمندی برای من به یادگار گذاشته است و تجربه‌های آن دوران در شکل‌گیری راهبردهای مأموریتی بعدی نیز تأثیرگذار بوده است.

وی اضافه کرد: امنیت یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع است و برقراری آن زمینه‌ساز آرامش، آسایش، رفاه و پیشرفت خواهد بود.

جانعلی پور با اشاره به آیه شریفه «الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ» افزود: امنیت و رفاه ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و هر جامعه‌ای برای دستیابی به پیشرفت، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری، نیازمند برخورداری از امنیت پایدار است.

وی با اشاره به عملکرد مجموعه انتظامی گفت: به همت فرماندهان و کارکنان انتظامی در شهرستان‌ها و مرکز استان، اقدامات مؤثری در حوزه‌های مختلف انجام شده که بخشی از آن‌ها در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان، با اشاره به عملکرد مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ بیان کرد: بیش از ۸۴ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی برقرار شده که حدود ۶۰ درصد این تماس‌ها با حضور همکاران و اقدامات عملیاتی به نتیجه رسیده است.

صدور بیش از ۲۱ هزار گواهینامه در گیلان

جانشین انتظامی استان گیلان با اشاره به خدمات پلیس راهور در حوزه صدور گواهینامه و شماره‌گذاری خودروها افزود: صدور گواهینامه و تعویض پلاک از جمله خدمات پرتقاضای شهروندان است و به همین دلیل، ارتقای کیفیت و سرعت ارائه این خدمات در اولویت است. مأموریت‌های پلیس قرار دارد. وی بیان کرد: بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ گواهینامه برای خودروها، موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه ویژه و کشاورزی صادر شده است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای انتظامی استان اظهار کرد: مجموعه انتظامی گیلان در سال گذشته سه شهید را در مسیر حفظ و تثبیت امنیت تقدیم نظام و مردم کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان، در جریان مقابله با سارق خودرو در شهرستان آستارا گفت: این همکار پس از مجروحیت شدید و تحمل دوران جانبازی، امسال به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی همچنین به شهادت یکی دیگر از کارکنان انتظامی استان در جریان مقابله با قاچاق سلاح در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: امنیت و آرامش جامعه مرهون ایثار و فداکاری نیروهایی است که برای حفاظت از جان و مال مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

جانعلی پور افزود: شماره‌گذاری و تعویض پلاک بیش از ۹۲ هزار و ۵۰۰ وسیله نقلیه با پلاک ملی و منطقه آزاد صورت گرفت و این اقدام از جمله خدمات ارائه‌شده به شهروندان استان است.