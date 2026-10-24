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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۴

انهدام باند استخراج غیرمجاز رمز ارز در همدان با کشف ۱۵ دستگاه ماینر

انهدام باند استخراج غیرمجاز رمز ارز در همدان با کشف ۱۵ دستگاه ماینر

همدان-فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۱۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری و استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمز ارز در یک منزل مسکونی بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی محل دقیق نگهداری این تجهیزات را در یک منزل مسکونی خالی از سکنه شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی و حضور نماینده اداره برق از محل مورد نظر بازرسی به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: در جریان این بازرسی ۱۵ دستگاه استخراج رمز ارز به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف شد.

سردار نجفی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در همین رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه اقتصاد و انرژی برخورد می‌کند، ادامه داد: شهروندان در صورت اطلاع از موارد مشابه مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6986949

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