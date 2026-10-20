کشف ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲۲ میلیارد ریال در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با جرایم اقتصادی و رفع ناترازی انرژی، شناسایی استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمزارز در یکی از محله‌های بندرعباس در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی به همراه نماینده اداره برق شهرستان به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از یک منزل مسکونی مشکوک ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه قطعات و متعلقات مربوطه را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان با اشاره به برآورد ارزش دستگاه‌های کشف شده توسط کارشناسان اقتصادی به میزان ۲۲ میلیارد ریال، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و مالک دستگاه‌های غیرمجاز برای طی مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شده است.

عزتی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند، گفت: این‌گونه فعالیت‌ها از مصادیق قاچاق کالا محسوب می‌شود و پلیس با هرگونه فعالیت غیرمجاز در این حوزه که به زیرساخت‌های شبکه برق کشور آسیب وارد کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان هرمزگان موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.