کشف ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر و ۴ دستگاه ماینر در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان، در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی محل نگهداری مواد مخدر در یکی از روستاهای شهرستان میانه شدند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از محل مورد نظر، مقدار ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر و چهار دستگاه ماینر را کشف و ضبط کردند و در این رابطه یک نفر قاچاقچی مواد مخدر را که قصد توزیع مواد مخدر کشف‌شده را داشت، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خریدوفروش و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.