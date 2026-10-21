به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه حسین‌آباد تاکستان در جریان اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک باغ‌ویلا مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی موضوع و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این باغ‌ویلا، ۲۵ دستگاه ماینر را که برای استخراج رمزارز در حال فعالیت بودند، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به ارزیابی کارشناسان درباره ارزش دستگاه‌های کشف‌شده، گفت: ارزش این تجهیزات بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

طرهانی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

