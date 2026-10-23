به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «روبیو درباره ایران می‌گوید ما با یک کشور روبرو هستیم که به صراحت اعلام می‌کند «ما کشتی‌های تجاری را هدف قرار می‌دهیم ... .» شما چنین رفتاری را از زمان جنگ جهانی دوم ندیده‌اید. ما هم با کشوری مواجه هستیم که در حال مذاکره، با سبوعیت تمام در یک لحظه ۱۶۸ کودک و تعدادی ورزشکار را با بمب‌های ممنوعه و ۱۰۴ دریانورد را در یک کشور غریب و یک عروسی را در همان کشوری که آنان با آن روبرو بودند، به قتل رساندند. شما از دوران باستان تاکنون چنین جنایتکارانی دیده‌اید؟»