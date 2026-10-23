به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره ایران گفت: ما تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم و می‌توانیم بر تمام ایران مسلط شویم.

بر اساس این گزارش، ترامپ در ادامه سخنانش که بیشتر رؤیاپردازی است تا واقعیت افزود: ایران هیچ پولی ندارد و ما می‌توانیم بر تمام نفت این کشور مسلط شویم. می توانیم موضوع ایران را به سرعت به پایان برسانیم چون یک کشور شکست خورده است.

رئیس‌جمهور متوهم آمریکا ادامه داد: نیروی دریایی آمریکا اقدام بزرگی در محاصرهٔ ایران انجام داد و نفت عبوری از تنگهٔ هرمز از سطوح قبل از درگیری فراتر رفته است. ایران را در وضعیت فلج کامل، همانند وضعیت کنونی، نگه خواهیم داشت.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش که تلاش ناکام برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت است و در مخالفت کامل با سخنان اخیرش درباره توقف مذاکره با ایران قرار دارد، گفت: در حال مذاکرات سازنده با ایران هستیم و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به آن حمله نخواهیم کرد.