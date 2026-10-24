به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی تاکید کرد که فعالیت های تجاری در آمریکا طی ماه اکتبر شاهد کاهش بوده و ممکن است تورم بیشتر شده و در سطوح بالا طی ماه های آتی باقی بماند. شرکت استاندارد اند بورز گلوبال روز جمعه اعلام کرد که شاخص اولیه ترکیبی مدیران خرید این شرکت که بخش های تولید و خدمات را دنبال می کند در آمریکا طی ماه جاری به ۵۷.۶ واحد کاهش یافته است. این شاخص در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود طی پنج سال گذشته یعنی ۵۸.۴ واحد رسیده بود.

بر اساس گزارش رویترز، اقتصاددانان هشدار داده اند که پیامدهای تورمی ناشی از طولانی شدن درگیری ها در خاورمیانه و جنگ علیه ایران احتمالا به کاهش خریدها از سوی مصرف کنندگان در سه ماهه جاری منجر خواهد شد.

روز گذشته نیز وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که اجازه برداشت ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی برای رسیدگی به اختلال در عرضه نفت در لوئیزیانا صادر شده است.

بر اساس گزارش رسانه ها، ذخیره نفت خام در ذخایر راهبردی نفت آمریکا به ۲۸۲.۷ میلیون بشکه رسیده است که پایین‌ترین میزان از اکتبر ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود.

داده‌های وزارت انرژی آمریکا نشان می دهد که کاهش اخیر ذخایر در چارچوب دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از این ذخایر صورت گرفته است.

این تحولات پس از بسته شدن تنگه هرمز و در پی اختلال در عرضه جهانی نفت اتفاق افتاده است و بهای جهانی نفت اکنون با ثبت جهش چشمگیر به حدود ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسیده است.