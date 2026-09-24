به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با خانوادههای شهدا و جانبازان در سنندج، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته یادآور رشادتها و فداکاریهای نسلی است که در هشت سال دفاع مقدس از کشور دفاع کردند.
وی افزود: شهدا، جانبازان و رزمندگان در سالهای دفاع مقدس با ایثار و ازخودگذشتگی نقش ماندگاری در دفاع از کشور ایفا کردند و امروز نیز حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان اهمیت دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به جایگاه جانبازان بیان کرد: جانبازان از یادگاران دوران دفاع مقدس هستند و صبر و استقامت آنان بخشی از فرهنگ ایثار و فداکاری را در جامعه زنده نگه داشته است.
شهیدی با تأکید بر ضرورت توجه به خانوادههای شهدا و ایثارگران عنوان کرد: مسئولان باید رسیدگی به مسائل و مطالبات این خانوادهها را در برنامههای خود مورد توجه قرار دهند و دیدارهای میدانی نیز فرصتی برای شنیدن مستقیم مسائل آنان است.
وی ادامه داد: دیدار با خانوادههای شهدا و جانبازان تنها بخشی از وظایف مجموعه بنیاد شهید است و پیگیری مسائل و ارائه خدمات شایسته به جامعه ایثارگری باید به صورت مستمر دنبال شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان همچنین بر ضرورت آشنایی نسل جوان با رشادتها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: انتقال روایتهای این دوران میتواند در حفظ فرهنگ ایثار و مقاومت نقش مؤثری داشته باشد.
شهیدی در این برنامه با خانواده شهیدان «محمود صالحزاده»، «فتحاله آغهویسی»، «سید مطهر حسینی» و «سید بهاءالدین حسینی» و همچنین جانباز «بهزاد پاکانزاد» دیدار و گفتوگو کرد.
در جریان این دیدارها مسائل و مطالبات خانوادههای شهدا و جانبازان نیز بررسی و بر پیگیری درخواستهای مطرحشده تأکید شد.
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