به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان در سنندج، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این هفته یادآور رشادت‌ها و فداکاری‌های نسلی است که در هشت سال دفاع مقدس از کشور دفاع کردند.

وی افزود: شهدا، جانبازان و رزمندگان در سال‌های دفاع مقدس با ایثار و ازخودگذشتگی نقش ماندگاری در دفاع از کشور ایفا کردند و امروز نیز حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان اهمیت دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به جایگاه جانبازان بیان کرد: جانبازان از یادگاران دوران دفاع مقدس هستند و صبر و استقامت آنان بخشی از فرهنگ ایثار و فداکاری را در جامعه زنده نگه داشته است.

شهیدی با تأکید بر ضرورت توجه به خانواده‌های شهدا و ایثارگران عنوان کرد: مسئولان باید رسیدگی به مسائل و مطالبات این خانواده‌ها را در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهند و دیدارهای میدانی نیز فرصتی برای شنیدن مستقیم مسائل آنان است.

وی ادامه داد: دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان تنها بخشی از وظایف مجموعه بنیاد شهید است و پیگیری مسائل و ارائه خدمات شایسته به جامعه ایثارگری باید به صورت مستمر دنبال شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان همچنین بر ضرورت آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: انتقال روایت‌های این دوران می‌تواند در حفظ فرهنگ ایثار و مقاومت نقش مؤثری داشته باشد.

شهیدی در این برنامه با خانواده شهیدان «محمود صالح‌زاده»، «فتح‌اله آغه‌ویسی»، «سید مطهر حسینی» و «سید بهاءالدین حسینی» و همچنین جانباز «بهزاد پاکان‌زاد» دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان این دیدارها مسائل و مطالبات خانواده‌های شهدا و جانبازان نیز بررسی و بر پیگیری درخواست‌های مطرح‌شده تأکید شد.