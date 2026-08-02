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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷

دیدار مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده شهید «مهدی حیدری»

دیدار مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده شهید «مهدی حیدری»

کوهدشت - مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با حضور در منزل شهید «مهدی حیدری» در شهرستان کوهدشت، بر تداوم تکریم خانواده‌های معظم شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری رئیس اداره بازرسی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، به همراه ابراهیمی رئیس اداره امور کارکنان و پشتیبانی بنیاد شهید استان و حمید آزادبخت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کوهدشت، عصر یکشنبه با حضور در منزل شهید والامقام «مهدی حیدری» با خانواده این شهید دیدار و از آنان دلجویی کردند.

در این دیدار، مسئولان بنیاد شهید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، بر ضرورت حفظ ارتباط مستمر با این خانواده‌های معزز و پیگیری مسائل و درخواست‌های آنان تأکید کردند.

دیدار مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده شهید «مهدی حیدری»

رئیس اداره بازرسی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در این دیدار، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد که عزت، امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار، جانفشانی و فداکاری شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و خدمت به این خانواده‌ها از مهم‌ترین وظایف مسئولان به شمار می‌رود.

افشاری ادامه داد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران به‌عنوان یکی از برنامه‌های مستمر بنیاد شهید و امور ایثارگران، با هدف تکریم فرهنگ ایثار و شهادت، بررسی مسائل خانواده‌های معظم شهدا و تقویت ارتباط مسئولان با این قشر معزز در شهرستان‌های مختلف استان لرستان ادامه دارد.

دیدار مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده شهید «مهدی حیدری»

در ادامه این دیدار، اعضای خانواده شهید «مهدی حیدری» نیز به بیان برخی مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند.

شهید «مهدی حیدری» از پاسداران مدافع وطن و اهل شهرستان کوهدشت بود که روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ در جریان حمله تروریست‌های مسلح از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از شش روز تحمل جراحات شدید، صبح روز ۲۴ دی‌ماه به خیل همرزمان شهید خود پیوست و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6906562

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