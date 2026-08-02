دیدار مسئولان بنیاد شهید لرستان با خانواده شهید «مهدی حیدری»

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری رئیس اداره بازرسی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، به همراه ابراهیمی رئیس اداره امور کارکنان و پشتیبانی بنیاد شهید استان و حمید آزادبخت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کوهدشت، عصر یکشنبه با حضور در منزل شهید والامقام «مهدی حیدری» با خانواده این شهید دیدار و از آنان دلجویی کردند.

در این دیدار، مسئولان بنیاد شهید ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، بر ضرورت حفظ ارتباط مستمر با این خانواده‌های معزز و پیگیری مسائل و درخواست‌های آنان تأکید کردند.

رئیس اداره بازرسی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در این دیدار، خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد که عزت، امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار، جانفشانی و فداکاری شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است و خدمت به این خانواده‌ها از مهم‌ترین وظایف مسئولان به شمار می‌رود.

افشاری ادامه داد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران به‌عنوان یکی از برنامه‌های مستمر بنیاد شهید و امور ایثارگران، با هدف تکریم فرهنگ ایثار و شهادت، بررسی مسائل خانواده‌های معظم شهدا و تقویت ارتباط مسئولان با این قشر معزز در شهرستان‌های مختلف استان لرستان ادامه دارد.

در ادامه این دیدار، اعضای خانواده شهید «مهدی حیدری» نیز به بیان برخی مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند.

شهید «مهدی حیدری» از پاسداران مدافع وطن و اهل شهرستان کوهدشت بود که روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ در جریان حمله تروریست‌های مسلح از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از شش روز تحمل جراحات شدید، صبح روز ۲۴ دی‌ماه به خیل همرزمان شهید خود پیوست و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.