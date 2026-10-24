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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

پل طبیعت به مناسبت روز سازمان ملل آبی می‌شود

پل طبیعت به مناسبت روز سازمان ملل آبی می‌شود

هم‌زمان با روز سازمان ملل متحد، پل طبیعت تهران امشب، ۲ آبان‌ماه، با نورپردازی آبی میزبان پیام صلح و همبستگی میان ملت‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، ۲۴ اکتبر، سالروز تأسیس رسمی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، فرصتی برای یادآوری اهداف و آرمان‌های این سازمان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، حمایت از حقوق بشر، گسترش همکاری میان کشورها و تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است. رنگ آبی، به‌عنوان رنگ شناخته‌شده سازمان ملل متحد، در هویت بصری این سازمان جایگاهی ویژه دارد و در نمادپردازی آن در برابر رنگ قرمز، که نماد جنگ، قرار گرفته است.

پرچم سازمان ملل نیز با زمینه آبی و نشان سفید شامل نقشه جهان و شاخه‌های زیتون، یادآور آرمان صلح و اتحاد ملت‌هاست. نورپردازی آبی پل طبیعت، به‌عنوان یکی از نمادهای شاخص گردشگری و معماری شهری تهران، فرصتی برای همراهی با پیام جهانی صلح و همبستگی و تأکید بر اهمیت گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌ها فراهم می‌کند.

کد مطلب 6987802

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