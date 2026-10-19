دستجردی: حمایت از مادران باید در شهرهای کشور گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وجید دستجردی در رویداد بزرگ «چشم‌روشنی» که همراه با رونمایی از تمبر این رویداد فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور مادران و نوزادان در این مراسم، بر اهمیت جایگاه مادری، نقش فرزندان در تحکیم بنیان خانواده و ضرورت حمایت از خانواده‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای مادری اظهار کرد: کرامت، فضیلت و بزرگی مادری همواره مورد تأکید بوده است. زنان نه‌تنها نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، بلکه با تربیت نسل آینده، در شکل‌گیری و پرورش تمام جامعه نقش دارند.

دستجردی تصریح کرد: ماندگاری کشور، استحکام خانواده و تداوم نسل، در پیوند با نقش مادران و حضور فرزندان در خانواده معنا پیدا می‌کند.

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه فرزندان از ارزشمندترین سرمایه‌های خانواده و مایه زینت زندگی هستند، افزود: حضور هر فرزند می‌تواند به پویایی و استحکام خانواده کمک کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری آینده‌ای روشن‌تر برای کشور باشد.

وحیددستجردی با قدردانی از اقدام شهرداری تهران در اجرای طرح «چشم‌روشنی» برای خانواده‌های دارای نوزاد گفت: اختصاص اعتبار حمایتی به مادرانی که در سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند، اقدامی ارزشمند در حمایت از مادران، کودکان و خانواده‌هاست. این طرح با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سلامت، می‌تواند بخشی از نیازهای خانواده‌ها را پوشش دهد و حمایت از مادران را به شکلی ملموس محقق کند.

وی ضمن قدردانی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، بیان کرد: حمایت‌های مادی، اقتصادی، فرهنگی و سلامت‌محور از مادران و کودکان اهمیت فراوانی دارد. امیدواریم این اقدام ارزشمند در سایر شهرهای کشور نیز مورد توجه قرار گیرد و دیگر شهرداری‌ها با الگوبرداری از این تجربه، زمینه گسترش حمایت از خانواده‌ها و مادران را فراهم کنند.