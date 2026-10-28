پیشرفت عملیات عمرانی پایانه آزادگان مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، پایانه و پارکینگ آزادگان که در انتهای خط ۳ مترو تهران قرار دارد، طی یک سال اخیر شاهد سرعت گرفتن عملیات اجرایی و همچنین جابجایی برخی رکوردها در پروژه‌های عمرانی همسطح خود بود؛ از جمع آوری و انتقال ۱۱۴ هزار متر مکعب زباله موجود در اراضی مورد نظر برای ساخت پایانه گرفته تا حجم قابل توجه عملیات خاکی، بتن ریزی، آرماتوربندی.

در بیان میزان مصالح مصرفی و نیز اقدامات عمرانی که برای تکمیل کل پایانه و پارکینگ آزادگان باید صورت پذیرد، ذکر چند نمونه اعداد و ارقام مقایسه‌ای، بهترین گواه بر وزن و اندازه پروژه است. به طور مثال ، ۲ میلیون مترمکعب عملیات خاکی در این پروژه، معادل حجم ۲۸۰ زمین فوتبالی است که به عمق یک متر خاکبرداری شده باشد؛ یا به تعبیر دیگر، فضایی که برای ساخت ۲۰ ایستگاه معمول مترو (زیرزمینی) به عمق ۱۵ متر لازم است.

از حیث وزن آرماتوری که برای احداث کل پایانه لازم است، به میزان ۲۴ هزار تن آرماتور باید اشاره کرد که این عدد معادل ۲.۳ آرماتوری است که در برج میلاد تهران به کار رفته و یا به اندازه آرماتوری است که برای ساخت ۶ ایستگاه مترو نیاز است.

در موضوع بتن ریزی هم احجام قابل توجهی به چشم می آید؛ ۲۳۲ هزار متر مکعب بتن ریزی، به زبان ساده‌تر، ۴.۵ برابر بتنی است که در برج میلاد مصرف شده و از طرفی معادل بتن ریزی لازم برای ساخت ۵.۸ ایستگاه مترو است.

اما برای آماده سازی فاز نخست این سازه حمل و نقلی ، کارهای متعددی خصوصا در یک سال اخیر امجام شده که از مهمترین آنها می توان به احداث جاده، پیاده رو، فضای سبز، زیرسازی و روسازی ریلی، تونل دسترسی، یووال ، ساختمان های نگهبانی ، LPS و TPS ، تونل موسوم به تونل انرژی ، ساختمان توقفگاه ( بدنه و سقف ) و دیواری پیرامونی پایانه اشاره کرد.

گفتنی است پایانه و پارکینگ آزادگان نه تنها یکی از ملزومات خط ۳ مترو تهران به شمار می آید و کیفیت تردد قطارها در این خط را ارتقا می بخشد بلکه در آینده ، برای احصا بهره وری حداکثری از خط ۱۱ مترو نیز نقش آفرین خواهد بود.