دریافت 2 MB کد مطلب 6987938 https://mehrnews.com/x3dqrZ ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱ کد مطلب 6987938 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱ بیمه رایگان روستاییان برقرار است؛ دهکهای ۶ تا ۱۰باید حق بیمه بپردازند مدیرعامل بیمه سلامت از تداوم بیمه رایگان روستاییان و الزام دهکهای ششم تا دهم به پرداخت حق بیمه خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط شمار بیماران خاص البرز به ۸۲ هزار نفر رسید خروج برخی داروهای تزریقی و سرمها از پوشش بیمهای در بخش سرپایی اسماعیلی: هزینه بیمه سلامت کردستان امسال به ۵.۵ همت میرسد رابر؛ قطب عسل کرمان در چنبره خشکسالی و بیبرندی برچسبها بیمه روستایی و عشایری بیمه روستاییان و عشایر سازمان بیمه سلامت
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