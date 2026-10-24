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کد مطلب 6987938
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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

بیمه رایگان روستاییان برقرار است؛ دهک‌های ۶ تا ۱۰باید حق بیمه بپردازند

بیمه رایگان روستاییان برقرار است؛ دهک‌های ۶ تا ۱۰باید حق بیمه بپردازند

مدیرعامل بیمه سلامت از تداوم بیمه رایگان روستاییان و الزام دهک‌های ششم تا دهم به پرداخت حق بیمه خبر داد.

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