به گزارش خبرنگار مهر، انور اسماعیلی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته ملی بیمه سلامت که از دوم تا هشتم آبان ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: هزینه‌های سازمان بیمه سلامت در استان کردستان طی سال گذشته بیش از ۳.۵ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به بیش از ۵.۵ هزار میلیارد تومان برسد.

وی با اشاره به شیوه تأمین منابع مالی سازمان بیمه سلامت افزود: حدود ۹۰ درصد منابع مالی این سازمان از محل اعتبارات عمومی دولت تأمین می‌شود و سهم پرداختی بیمه‌شدگان کمتر از ۱۰ درصد است.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات سازمان از دولت هنوز پرداخت نشده است، گفت: تأخیر در تأمین منابع مالی، پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد را تحت تأثیر قرار داده است.

اسماعیلی تأکید کرد: بیمه سلامت تلاش می‌کند حمایت از بیمه‌شدگان و ارائه خدمات درمانی را استمرار دهد و در موارد خاصی که بیماران یا مراکز طرف قرارداد با مشکل مواجه می‌شوند، امکان بررسی شرایط و پیگیری موردی برای حمایت از آن‌ها وجود دارد.

پوشش کامل جمعیت کامیاران در طرح پزشکی خانواده

مدیرکل بیمه سلامت کردستان با اشاره به اجرای طرح پزشکی خانواده در شهرستان کامیاران اظهار کرد: در چارچوب برنامه ملی پزشکی خانواده، کل جمعیت شهری و روستایی این شهرستان تحت پوشش نسخه اجرایی طرح قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در این الگو، ارائه خدمات درمانی در سطوح مختلف دنبال می‌شود و بیماران برای دریافت خدمات تخصصی و بستری باید از مسیر نظام ارجاع اقدام کنند.

اسماعیلی با اشاره به مزایای بیمه‌ای رعایت نظام ارجاع بیان کرد: بیمارانی که مطابق این مسیر به سطوح بالاتر درمان ارجاع داده می‌شوند، از پوشش بیمه‌ای بیشتری برخوردار خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که در برخی خدمات سرپایی سهم پرداختی بیمار حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه‌هاست و بخش عمده هزینه را سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: گسترش پزشکی خانواده و نظام ارجاع می‌تواند از مراجعات غیرضروری به متخصصان و بیمارستان‌ها بکاهد، هزینه‌های درمانی خانواده‌ها را مدیریت کند و امکان رسیدگی سریع‌تر به بیماران نیازمند خدمات فوری را فراهم آورد.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان با تأکید بر همراهی مردم استان در اجرای برنامه‌های سلامت‌محور گفت: تجربه اجرای برنامه‌های پیشین در کردستان نشان داده است که مردم استان ظرفیت مناسبی برای همراهی با طرح‌های جدید و استفاده از روش‌های نوین ارائه خدمات دارند.

اسماعیلی ابراز امیدواری کرد که با فراهم‌شدن شرایط اجرایی و مالی، طرح پزشکی خانواده در سایر شهرستان‌های استان نیز گسترش یابد.

خدمات بیمه سلامت به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود

وی با اشاره به روند الکترونیکی‌شدن خدمات بیمه سلامت از سال ۱۳۹۸ گفت: فرایندهای سازمان در حوزه بیمه‌گری و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و بخش‌های مختلف خدمات به‌صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان افزود: افرادی که واجد شرایط دریافت بیمه رایگان هستند، در چارچوب ضوابط مربوط می‌توانند بدون مراجعه حضوری از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. سایر متقاضیان نیز امکان ثبت درخواست، پرداخت حق بیمه در صورت لزوم و دریافت پوشش بیمه‌ای را از طریق سامانه شهروندی سازمان به نشانی `my.ihio.gov.ir` دارند.

اسماعیلی با اشاره به تسهیل فرایند همکاری مراکز درمانی با بیمه سلامت بیان کرد: بیمارستان‌ها، مطب‌ها و داروخانه‌ها نیز می‌توانند مدارک مورد نیاز را در سامانه‌های الکترونیکی بارگذاری و فرایند عقد قرارداد را غیرحضوری پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه این سازوکار زمان و مراجعات اداری را کاهش داده است، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، انعقاد قرارداد الکترونیکی با مراکز طرف قرارداد به‌طور میانگین حدود دو ساعت زمان می‌برد.

توسعه هوش مصنوعی بومی برای نظارت بر خدمات درمانی

مدیرکل بیمه سلامت کردستان همچنین از همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت خبر داد و گفت: این همکاری از سال ۱۴۰۰ با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های بومی و پاسخ‌گویی به نیازهای تخصصی نظام سلامت آغاز شده است.

وی توضیح داد: با توجه به حساسیت اطلاعات سلامت و ضرورت حفاظت از داده‌های محرمانه بیماران، توسعه راهکارهایی که امکان پردازش اطلاعات را در محیطی امن و بدون وابستگی به بسترهای برخط خارجی فراهم کنند، در دستور کار قرار گرفت.

اسماعیلی افزود: محصولی مبتنی بر هوش مصنوعی بومی با همکاری مجموعه دانشگاهی استان توسعه یافته است که می‌تواند در ارزیابی نسخه‌های پزشکی، شناسایی خطاهای احتمالی در تجویز دارو و بررسی تداخلات دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: چنین سامانه‌هایی می‌توانند با تحلیل نسخه‌های تجویزشده، اطلاعاتی درباره تناسب داروها با شرایط بیماری و احتمال بروز تداخلات دارویی ارائه دهند و به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و مدیریت هزینه‌ها کمک کنند.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های هوشمند در کنار توسعه نظام ارجاع و تقویت نظارت بر خدمات درمانی، می‌تواند زمینه کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری منابع نظام سلامت را فراهم کند.

فعالیت بیمه سلامت کردستان با حدود ۹۵ نیرو در ۱۰ شهرستان

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساختار اجرایی بیمه سلامت در استان اظهار کرد: این مجموعه با حدود ۹۵ نیروی انسانی در ۱۰ شهرستان فعالیت می‌کند و در همه شهرستان‌ها، حتی شهرستان‌های کوچک، اداره بیمه سلامت مستقر است.

وی افزود: حدود ۲۰ بیمارستان استان نیز از حضور کارشناسان ناظر بیمه سلامت بهره‌مند هستند تا روند ارائه خدمات و اجرای تعهدات بیمه‌ای در مراکز درمانی پیگیری شود.

مدیرکل بیمه سلامت کردستان در پایان تأکید کرد: تداوم حمایت از بیمه‌شدگان، تسویه مطالبات مراکز درمانی، گسترش پزشکی خانواده و توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمند از محورهای مهم ارتقای عملکرد نظام بیمه سلامت در استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه بیمه سلامت تنها بیمه‌ای است که در راستای قانون جوانی جمعیت ورود کرده است، افزود: سازمان بیمه سلامت سازمان نخست کشور در حمایت از جوانی جمعیت است که از زمان زایمان، طول دوران بارداری مادر و تا هفت سالگی کودک حمایت را از مادر و کودک دارد.