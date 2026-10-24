شمار بیماران خاص البرز به ۸۲ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اصغرزاده، مدیرکل بیمه سلامت استان البرز، پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت، با اشاره به پوشش بیمه‌ای حدود یک میلیون نفر از جمعیت این استان گفت: ۸۲ هزار نفر از بیمه‌شدگان البرز زیر پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار دارند و هزینه‌های این صندوق در سال جاری به حدود ۸۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

وی با تشریح وضعیت بیمه‌شدگان، هزینه‌های درمان و برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌ها اظهار کرد: بیمه سلامت تلاش می‌کند با گسترش پوشش بیمه‌ای، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، سهم هزینه‌های درمان از سبد خانوار را کاهش دهد.

وی با اشاره به جمعیت نزدیک به سه میلیون نفری استان البرز افزود: حدود یک میلیون نفر از جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و ترکیب بیمه‌شدگان در شهرستان‌های مختلف، متناسب با ساختار جمعیتی و شغلی آنها متفاوت است.

مدیرکل بیمه سلامت البرز با اشاره به گروه‌های مختلف بیمه‌شدگان بیان کرد: حدود ۵۶ هزار نفر از جمعیت استان زیر پوشش بیمه روستاییان هستند و سایر بیمه‌شدگان نیز در گروه‌هایی مانند بیمه سلامت همگانی، کارکنان دولت و دیگر اقشار قرار می‌گیرند.

اصغرزاده ادامه داد: حدود ۷۰۹ هزار نفر در گروه بیمه سلامت همگانی و حدود ۱۰۰ هزار نفر در گروه کارکنان دولت قرار دارند. همچنین حدود ۴۶ هزار نفر از سایر اقشار تحت پوشش هستند و شهرستان کرج به دلیل برخورداری از جمعیت بیشتر، بیشترین تعداد بیمه‌شدگان را دارد.

وی با اشاره به سازوکارهای اجرایی بیمه سلامت در استان گفت: ۱۴ دفتر پیشخوان دولت در بخش‌های اجرایی و نظارتی با این مجموعه همکاری می‌کنند.

هزینه‌های درمان با درآمدهای بیمه سلامت تناسب ندارد

مدیرکل بیمه سلامت البرز با اشاره به وضعیت درآمدی این سازمان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، از حدود ۳۷۱ میلیارد تومان درآمد قابل وصول، نزدیک به ۳۵۹ میلیارد تومان جذب شده که معادل حدود ۹۷ درصد منابع قابل وصول است.

اصغرزاده با بیان اینکه درآمدهای وصول‌شده با حجم هزینه‌های درمان قابل مقایسه نیست، افزود: هزینه‌های بیمه سلامت استان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۴ همت رسید و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری نیز افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: بیمه سلامت باید هزینه خدمات درمانی سرپایی، بستری و خدمات اورژانسی تحت نظر را پوشش دهد؛ در حالی که هزینه‌های درمان و تجهیزات پزشکی افزایش قابل توجهی داشته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز با اشاره به رشد هزینه‌های خدمات درمانی گفت: هزینه‌های خدمات بستری حدود ۱۰۷ درصد، خدمات سرپایی ۳۷ درصد و خدمات مربوط به اورژانس و بستری موقت تحت نظر حدود ۱۱۲ درصد نسبت به دوره مقایسه‌ای اعلام‌شده افزایش داشته است.

اصغرزاده یکی از عوامل احتمالی افزایش هزینه‌های بستری را مراجعه دیرهنگام برخی بیماران به مراکز درمانی دانست و افزود: گاهی افراد به دلیل هزینه‌های درمان یا دلایل دیگر، مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازند و زمانی برای درمان اقدام می‌کنند که بیماری پیشرفت کرده و بستری شدن ضرورت پیدا می‌کند.

حمایت از ۸۲ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج

وی با اشاره به گسترش خدمات حمایتی بیمه سلامت در حوزه بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج بیان کرد: در گذشته پنج گروه بیماری شامل هموفیلی، دیالیز، ام‌اس، پیوند کلیه و یک گروه دیگر در صندوق بیماران خاص قرار داشتند و حدود ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در استان از این حمایت‌ها برخوردار بودند.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز افزود: با توسعه صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، تعداد بیماری‌های مشمول حمایت به ۱۳۳ گروه افزایش یافته و شمار افراد تحت پوشش در استان به حدود ۸۲ هزار نفر رسیده است.

اصغرزاده با اشاره به بیماری‌های پرتعداد در این صندوق گفت: دیابت نوع ۲، سرطان‌ها، پرفشاری خون، بیماری‌های مرتبط با دیالیز، بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی از جمله بیماری‌های پرتکرار در میان افراد تحت پوشش هستند.

وی ادامه داد: حدود ۴۶ درصد از افراد تحت پوشش این صندوق را بانوان و ۳۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند. همچنین بیماران دارای بیمه‌های پایه مختلف، از جمله بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، می‌توانند مطابق ضوابط صندوق از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز با اشاره به هزینه‌های این بخش اظهار کرد: در سال جاری حدود ۸۶۴ میلیارد تومان برای حمایت از ۸۲ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج در استان هزینه شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده اهمیت حمایت مالی از این گروه از بیماران است.

اجرای طرح پزشک خانواده در ساوجبلاغ

اصغرزاده در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع شهری در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و گفت: این شهرستان برای اجرای نسخه صفر این برنامه انتخاب شده است.

وی افزود: در چارچوب این طرح، حدود ۲۴۴ هزار نفر از جمعیت ساوجبلاغ در برنامه پزشک خانواده تعریف می‌شوند و هر فرد به پزشک خانواده خود متصل خواهد شد.

مدیرکل بیمه سلامت البرز بیان کرد: با اجرای این برنامه، مراجعه بیماران به پزشک خانواده و طی کردن مسیر ارجاع برای دریافت خدمات تخصصی ساماندهی می‌شود تا از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم و نظام سلامت جلوگیری شود.

اصغرزاده تأکید کرد: بیماران خاص، نادر و صعب‌العلاج و همچنین افراد مشمول خدمات ناباروری از مسیر معمول نظام ارجاع مستثنا هستند و می‌توانند با توجه به ضوابط و نشاندار شدن در سامانه‌های مربوط، بدون نیاز به ارجاع معمول به پزشکان متخصص مراجعه کنند.

کاهش هزینه‌های درمان با تقویت پیشگیری

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌ها گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های بیمه سلامت در هفته جاری، توجه به پیشگیری و ترویج رفتارهای مؤثر در حفظ سلامت است؛ زیرا جلوگیری از بروز بیماری، هزینه‌های درمانی خانواده‌ها و نظام سلامت را کاهش می‌دهد.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز با تشریح سطوح پیشگیری اظهار کرد: پیشگیری نخستین بر جلوگیری از شکل‌گیری عوامل خطر بیماری‌ها از طریق اصلاح سبک زندگی، فعالیت بدنی، پرهیز از مصرف دخانیات و اصلاح رژیم غذایی تمرکز دارد.

اصغرزاده ادامه داد: پیشگیری سطح اول با اقداماتی مانند واکسیناسیون، کنترل چربی خون و کاهش عوامل خطر انجام می‌شود. در پیشگیری سطح دوم، تشخیص به‌موقع و درمان بیماری‌ها اهمیت دارد و غربالگری‌هایی مانند بررسی کم‌کاری تیروئید و فنیل‌کتونوری در نوزادان می‌تواند از بروز عوارض جدی در آینده جلوگیری کند.

وی افزود: پیشگیری سطح سوم با هدف کنترل عوارض بیماری‌ها و کاهش معلولیت‌ها دنبال می‌شود و خدمات توان‌بخشی، کمک‌شنوایی و استفاده از پروتزهای موردنیاز در این گروه قرار می‌گیرد.

پیشگیری سطح چهارم؛ مقابله با خدمات درمانی غیرضروری

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز با اشاره به برنامه‌های مربوط به پیشگیری سطح چهارم گفت: این سطح از پیشگیری بر جلوگیری از عوارض ناشی از مداخلات پزشکی غیرضروری تمرکز دارد و همکاری پزشکان و مردم برای تحقق آن ضروری است.

اصغرزاده توضیح داد: گاهی تشخیص‌های بیش از حد، درخواست آزمایش‌های تکراری، تصویربرداری‌های غیرضروری و تجویز داروهایی که ضرورت علمی ندارند، هزینه‌های اضافی به بیمار و نظام سلامت تحمیل می‌کنند.

وی با اشاره به مصرف غیرضروری آنتی‌بیوتیک‌ها افزود: تجویز آنتی‌بیوتیک برای بیماری‌های ویروسی، بدون وجود اندیکاسیون علمی، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. همچنین مصرف بی‌رویه داروها و انجام اقدامات تشخیصی خارج از پروتکل‌های علمی، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، ممکن است بیمار را در معرض عوارض تازه قرار دهد.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز ادامه داد: درخواست آزمایش‌های تکراری، اکوکاردیوگرافی، نوار قلب، تصویربرداری و سایر خدمات تشخیصی بدون ضرورت پزشکی، موجب افزایش هزینه‌های درمان می‌شود؛ بنابراین باید تجویز خدمات بر مبنای نیاز واقعی بیمار و استانداردهای علمی انجام شود.

اصغرزاده با تأکید بر نقش پزشکان در اجرای این برنامه گفت: تلاش می‌کنیم تعداد اقلام دارویی تجویزشده، درخواست‌های آزمایشگاهی و خدمات تشخیصی غیرضروری کاهش یابد و در مجموع، حدود ۲۰ درصد از خدمات غیرضروری در استان کم شود.

وی از آغاز همکاری با مدیران محله‌های استان برای ترویج فرهنگ پیشگیری خبر داد و گفت: برنامه آموزش و جلب مشارکت مدیران محله به‌صورت شهرستانی دنبال می‌شود و نخستین جلسه در فردیس برگزار شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز افزود: این آموزش‌ها علاوه بر موضوع پیشگیری سطح چهارم، شناسایی افراد فاقد بیمه و فراهم کردن زمینه برخورداری آنان از پوشش بیمه سلامت را نیز دنبال می‌کند.

اصغرزاده با اشاره به توافق‌های انجام‌شده با وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط اظهار کرد: در چارچوب برنامه پیشگیری سطح چهارم، کاهش ۱۰ درصدی میانگین اقلام دارویی، آزمایشگاهی و تصویربرداری نسبت به سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: کاهش ۱۰ درصدی در تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها و تجویز هم‌زمان کورتون‌ها و سرم‌ها و برخی خدمات مرتبط نیز در برنامه قرار دارد. همچنین کاهش اقلام آزمایشگاهی و کنترل درخواست خدمات غیرضروری دنبال می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز با اشاره به هزینه‌های بستری در مراکز دولتی گفت: یکی دیگر از اهداف تعیین‌شده، کاهش حدود پنج درصدی هزینه‌های بستری در مراکز دولتی نسبت به سال ۱۴۰۴ است.

اصغرزاده ابراز امیدواری کرد اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، افزایش آگاهی عمومی، اصلاح الگوی تجویز دارو و تقویت نظام ارجاع بتواند به کنترل هزینه‌های درمان و کاهش پرداخت از جیب مردم کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق این اهداف به همکاری هم‌زمان مردم، پزشکان، مراکز درمانی و مجموعه‌های بیمه‌گر نیاز دارد و پیشگیری و پرهیز از دریافت خدمات غیرضروری باید به بخشی از فرهنگ عمومی سلامت تبدیل شود.