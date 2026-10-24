ارادت به حضرت زهرا (س) ملت مبعوث را به میدان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی صبح شنبه در مراسم عزاداری دهه فاطمیه اول در هیئت یا زهرا (س) هفشجان با تسلیت ایام شهادت زهرای مرضیه و اشاره به اینکه زیارت‌نامه یکی از مهم‌ترین و عالی‌ترین قالب‌های بیان معارف شیعه است، اظهار کرد: در زیارت‌نامه‌ها، امام مخاطب است و لذا معارف در سطح این وجود مقدس مطرح می‌شود اما مخاطبان روایات، عامه مردم‌اند اگرچه در روایات نیز معارف عالیه در کنار معارف عمومی مطرح می‌شود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با ذکر اینکه زبارت حضرت زهرا (س) یک زیارت اختصاصی است، ادامه داد: این متن کوتاه‌ترین زیارت‌نامه‌ها است و ضمن اینکه با سلام شروع نمی‌شود؛ کلمات آن نیز در هیچ‌یک از زیارت‌نامه‌ها نیامده و حاوی معارفی بسیار بلند است.

آیت‌الله کیوانی بیان کرد: در مطلع این زیارت‌نامه می‌خوانیم: «ای آزموده، آزمودت خدایی که تو را آفرید، پیش از آنکه تو را بیافریند، پس به آنچه آزمودت تو را شکیبا یافت.» همین فراز حاوی چندین نکته با والاترین و عالی‌ترین معارف است. حقیقت انسان در عالم ملکوت است و حیات دنیوی، صورتی از این حقیقت است لذا همه انسان‌ها ملکوت دارند که ممکن است اعلی یا سفلی باشد.

وجود حضرت زهرا گواه عظمت بانوان است

وی با تأکید بر اینکه حضرت زهرای مرضیه پیش از تولد در عالم ملکوت مورد امتحان خدای سبحان قرار گرفته و سرافراز بیرون آمده است، گفت: این، گواه عظمت و بزرگی بانوان است.

آیت‌الله کیوانی افزود: در ادامه زیارت‌نامه حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خوانیم: ما بر این باوریم که دوستان و تصدیق‌کنندگان توییم و به تمام آنچه پدرت (درود خدا بر او و خاندانش باد) و جانشینش برای ما آورده شکیبایی کننده‌ایم، پس از تو درخواست می‌کنیم، اگر تصدیق‌کننده تو بوده‌ایم، ما را به تصدیقمان به پدرت و جانشینش مرتبط کنی تا خود را بشارت دهیم که به سبب دوستی تو پاک شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه طهارت دو قسم ظاهری و باطنی دارد، گفت: طهارت باطنی و ملکوتی می‌تواند از طریق اسلام آوردن محقق شود و انسانی که به خدای واحد و نبوت و امامت شهادت می‌دهد درواقع به طهارت باطنی می‌رسد و مظهر پاکی است؛ این پاکی‌ها امتداد می‌یابد و به سرمنشأ خود یعنی حضرت زهرا (س) منتهی می‌گردد.

آیت‌الله کیوانی با تصریح اینکه ملت ایران مظهر ولایت حضرت زهرا هستند، ادامه داد: ولایت ایشان مظهر تمام پاکی‌های دو عالم است و در مقابل، جریان استکبار و صهیونیسم نماد ناپاکی دو عالم‌اند. بنابراین زیارت ایشان، ارادت و احترام به ایشان و ایمان به وجود مقدسشان به معنی دفاع از جریان پاکی و طهارت است که از ملکوت اعلی آغاز می‌شود و به عالم ناسوت سرایت یافته و ما قدر ارادت به حضرت زهرا را می‌دانیم.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه ظهور و بروز انسان در عالم ملکوت مهم است، تصریح کرد: مقاماتی که در عالم ملکوت به انسان عطا می‌شود باید در دنیا کسب شده باشد. نشستن عزاداران در روضه حضرت زهرا این پیام را دارد که ما طرفدار جریان حق و نماد طهارت و پاکی عالمین هستیم. انسانی که از طهارت دفاع می‌کند، خود بخود پاک می‌شود و در جاهایی هم که انسان دچار خطایی شود، این ارادت قلبی او را نجات خواهد داد و به سمت پاکی سوق می‌دهد.

آیت‌الله کیوانی با اشاره به جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم که از سوی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی و ائتلاف آنان علیه ایران اسلامی شکل گرفت، افزود: ملت مبعوث به برکت ارادت به حضرت زهرا (س) که مظهر پاکی دو عالم‌ هستند، به میدان آمد و دشمنان را مستأصل ساخت. تمام قدرت‌های عالم جمع شدند تا ملت ایران را شکست دهند اما هنوز نتوانستند به نتیجه‌ای برسند. اینان به تمام معنا در دستگاه اندیشه‌ورز خودشان مرددند که باید چه کنند.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان به تمام معنا متحیرند، بیان کرد: ملت مبعوث نه فقط در باب جنگ سخت‌افزاری دشمنان را ذلیل کرد بلکه در جنگ نرم‌افزاری نیز آنان را متوهم ساخته و دستگاه محاسباتی‌شان را به چالش کشیده است.

آیت‌الله کیوانی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب بدون حضور در بین مردم اما ابرقدرت‌های عالم را به استیصال کشانده است، گفت: ما باید قدر خودمان را بدانیم چرا که به برکت زهرای مرضیه سلام الله علیها، گوهر طهارت و پاکی در دستان ماست که می‌توانیم دشمن را متوهم و ذلیل کنیم.