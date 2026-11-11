به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالله کیوانی شامگاه چهارشنبه در سومین نشست گفتمانیِ تحلیل پیام‌های رهبر معظم انقلاب که با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به اینکه روح «تمحیص» یا خالص‌سازی بر پیام‌ها و اندیشه قائد ثالث انقلاب اسلامی ساری و جاری است، اظهار کرد: گفتیم که مسئله تمحیص از سنت‌های خدای سبحان است و امام راحل (ره) و امام شهیدمان، مبنای انقلاب را بر بسترسازی ظهور حضرت حجت (عج) قرار دادند لذا هر چه جلوتر می‌رویم این بسترسازی جدی‌تر می‌شود.

استاد حوزه علمیه با ذکر اینکه امام خمینی (ره) در شرح حدیث پانزدهم از «چهل حدیث» موضوع فصل امتحان و نتیجه را بیان می‌کنند، ادامه داد: ایشان قائلند که هدف امتحان‌ها تربیت است و انسان به واسطه مربیان از حضیض جهل و زشتی و شقاوت به اوج معرفت و سعادت پرواز می‌کند.

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه به بیان اهل بیت علیهم السلام قیام امام زمان علیه السلام محقق نمی‌شود مگر به مأیوس شدن، بیان کرد: این بزرگواران همچنین اطمینان می‌دهند که ظهور اتفاق نمی‌افتد مگر زمانی که سعادتممدان و شقاوتمندان از هم تمیز شوند و خالص‌سازی صورت گیرد.

همه پیام‌های قائد ثالث مزین به یادکرد حضرت بقیة‌الله است

وی با تصریح اینکه بسترسازی ظهور یک امر کاملاً بدیهی است، افزود: همه پیام‌های قائد ثالث انقلاب مزین به نام و یادکرد حضرت بقیة‌الله (عج) است از جمله پیام نخست ایشان که در شرایط جنگی و سوگ شهادت رهبر شهیدمان صادر شد و انتظار می‌رفت با یادکرد سیدالشهدا علیه السلام باسد، با سلام بر حضرت آغاز می‌شود: «باید به سرورم عجل‌الله تعالی فرجه به مناسبت شهادت جانسوز رهبر عزیز انقلاب خامنه‌ای شهید تسلیت عرض کنم و آنچه از دعای خیر برای یکایک ملت بزرگ ایران و بلکه همه مسلمین جهان و همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب و ایثارگران و بازماندگان شهدای نهضت اسلامی و به خصوص جنگ اخیر و برای خود حقیرم را تقاضا نمایم.»

نماینده خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه توجه به حضرت بقیة‌الله (عج) در تمامی پیام‌های رهبر انقلاب موج می‌زند و روح حاکم بر این پیام‌ها، تمحیص و خالص‌سازی است، گفت: رکن رکین اندیشه امامین انقلاب و امام حاضر انقلاب، تکیه بر مردم است و قائلند که مردم همه‌کاره و منشأ قدرت انقلاب‌اند.

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه هیچ حاکمیتی سراغ نداریم که تا این حد بر مردم تکیه کند، گفت: بر اساس نظام امامت و امت، خدای سبحان قدرت خود در پشتیبانی از ولی را در مردم تعبیه کرده است.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با یادآوری اینکه رهبر انقلاب در پیام‌شان به بعثت مردمی اشاره کردند، گفت: ایشان فرمودند که مردم خود، این انقلاب را رهبری کردند؛ امام راحل ( ره ) نیز در ۱۲ فروردین سال ۵۸ فرمودند که مردم ما به مقام امامت و رهبری رسیدند. انقلاب اسلامی در تکیه بر مردم بی‌نظیر است و هیچ حکومتی را سراغ نداریم که درباره نوع حکومتش یا وضع کنندگان قانون اساسی‌ و خود این قانون، رفراندوم برگزار کرده باشد.

نسبت تمحیص و تقویت وحدت و مشارکت مردمی

آیت‌الله کیوانی با تأکید بر اینکه هر چه به تمحیص نزدیک‌تر شویم وحدت و مشارکت مردمی نیز بیشتر می‌شود، ادامه داد: عموم مردم از پاکی و مبارزه با فساد استقبال می‌کنند و ما معتقدیم که مردم مدافع پاکی و صداقت و شجاعت و خدمتگزاری مسئولان‌اند. مردم از برخی تایید صلاحیت‌ها ناراضی‌اند و نباید فکر کنیم با تایید یک شخص، مشارکت بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه ارکان جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری توسط مردم انتخاب می‌شود، یادآور شد: کارگزاران حکومت اسلامی نیز در هر سطحی مردم و ولایت فقیه را در رأس اندیشه داشتند و بر آرمان‌های امامان انقلاب پایبند هستند. وجه مردمی انقلاب آنچنان عمیق است که هر کسی برای رأی مردم آمد، اعتقاد به انقلاب و ولایت فقیه را در رأس شعارهایش قرار داد.

آیت‌الله کیوانی با اشاره به اینکه امام راحل و امام شهید همیشه از قدرت مردمی برای عبور از بحران‌ها استفاده کردند، اظهار کرد: این نکته را از خاطرات بزرگان انقلاب می‌توانیم دریافت کنیم. نهاد جهاد سازندگی مصداقی از تکیه انقلاب بر قدرت مردمی است که در جهت سازندگی به کار گرفته شد.

عرصه‌های ظهور قدرت مردمی در طول انقلاب اسلامی

نماینده خبرگان رهبری بیان کرد: امنیت داخلی کشورمان در بدو انقلاب نیز به مدد کمینه‌ انقلاب اسلامی حاصل شد که مبتنی بر قدرت مردمی بود. با دستور امام راحل (ره) مبنی بر تشکیل کمیته، مردم در مساجد جمع شدند و امنیت محله‌ها را عهده‌دار شدند.

وی ظهور و بروز قدرت مردمی در جنگ تحمیلی هشت ساله را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: قدرت مردمی در صحنه‌های مختلف انقلاب یکی پس از دیگری آشکار می‌شد و نهادهای مردم‌پایه فعال می‌شدند.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در خبرگان رهبری تصریح کرد: قدرت مردم در برهه‌های مختلف انقلاب خاصه قائله ۸۸، تمام فتنه‌ها را جمع کرد بنابراین جایگاه مردم در اندیشه انقلاب بسیار بالاست و ولی جامعه قدرت خودش را از مردم می‌گیرد. اگر مردم در میدان نباشند ولی جامعه حتی اگر امیرالمومنین (ع) باشد، کاری از پیش نمی‌برد.

آیت‌الله کیوانی با اشاره به ظهور و بروز مردم در پیام‌های رهبر انقلاب، تصریح کرد: ایشان در یکی از پیام‌ها فرمودند که مردم به جای فائد شهید نشستند و انقلاب را رهبری کردند که این اوج قدرت امت مبعوث است.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیان رهبر انقلاب درباره قصه ذوالفقاری آبادان و شهید سورانی در هشت سال دفاع مقدس، گفت: ایشان شکست حصر آبادان را مطرح کرده و یک شهید را به عنوان نماد قدرت مردمی نظام جمهوری اسلامی در تقابل با دشمن معرفی می‌کنند و این‌گونه ما را به قدرت مردم توجه می‌دهند.