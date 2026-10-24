محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای نمایش زنده دیدار تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در سینما آزادی کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه قرار است برای علاقه‌مندان فوتبال روی پرده بزرگ سینما به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: با توجه به محبوبیت و حساسیت رقابت ال‌کلاسیکو، تلاش شده است امکان تماشای این مسابقه در فضایی متفاوت و در کنار دیگر هواداران برای شهروندان کرمانشاهی فراهم شود.

مدیر امور سینمایی استان کرمانشاه با اشاره به جذابیت جهانی این رقابت تصریح کرد: دیدار بارسلونا و رئال مادرید از جمله مسابقات پرطرفدار فوتبال در جهان است و پخش آن در سالن سینما می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از تماشای مسابقه را برای مخاطبان رقم بزند.

کنجوری ادامه داد: استفاده از ظرفیت سالن‌های سینمایی برای برنامه‌های متنوع، از جمله پخش رویدادهای ورزشی، با هدف جذب مخاطبان بیشتر و تقویت ارتباط مردم با فضاهای فرهنگی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه تلاش شده است شرایط مناسبی برای حضور خانواده‌ها، جوانان و علاقه‌مندان فوتبال فراهم شود.

بر اساس اعلام انجام‌شده، دیدار ال‌کلاسیکو ساعت ۲۳:۳۰ روز یکشنبه سوم آبان‌ماه در سینما آزادی کرمانشاه پخش خواهد شد. علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به‌صورت آنلاین از طریق سامانه گیشه ۷ به نشانی www.gisheh7.ir اقدام کنند.