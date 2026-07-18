محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پخش زنده دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماهای استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای استقبال گسترده علاقهمندان به فوتبال و با هدف ایجاد فضایی شاد، خانوادگی و پرنشاط، دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به صورت زنده در سینماهای آزادی و فرهنگ کرمانشاه برای عموم علاقهمندان اکران خواهد شد.
وی افزود: این مسابقه بر روی بزرگترین پرده سینمایی استان کرمانشاه و با کیفیت Full HD به نمایش درمیآید تا علاقهمندان بتوانند مهمترین مسابقه فوتبال جهان را در فضایی متفاوت، هیجانانگیز و در کنار سایر هواداران تماشا کنند.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه این برنامه با اخذ مجوزهای لازم و هماهنگی دستگاههای ذیربط برگزار میشود، تصریح کرد: دیدار تیمهای ملی آرژانتین و اسپانیا، یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۲:۳۰ به صورت زنده در این دو سینما برای عموم علاقهمندان پخش خواهد شد.
کنجوری با قدردانی از همراهی مسئولان استان، گفت: از حمایتها، همکاریها و نگاه مثبت فرمانداری کرمانشاه و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه که با تعامل و همراهی خود زمینه برگزاری این رویداد فرهنگی ـ ورزشی را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی میکنیم.
وی همچنین از همکاری مجموعههای اجرایی، عوامل پردیس سینمایی آزادی و رسانههای استان در اطلاعرسانی این برنامه تقدیر کرد و افزود: علاقهمندان میتوانند بلیت این رویداد را به صورت اینترنتی از طریق سامانه «گیشه ۷» تهیه کنند.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه در پایان از شهروندان کرمانشاهی دعوت کرد با حضور در پردیس سینمایی آزادی و سینما فرهنگ، در فضایی سرشار از شور و هیجان، شبی خاطرهانگیز را در کنار خانواده و دوستان خود تجربه کنند.
کرمانشاه- مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه از پخش زنده دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماهای آزادی و فرهنگ کرمانشاه خبر داد.
محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پخش زنده دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماهای استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای استقبال گسترده علاقهمندان به فوتبال و با هدف ایجاد فضایی شاد، خانوادگی و پرنشاط، دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به صورت زنده در سینماهای آزادی و فرهنگ کرمانشاه برای عموم علاقهمندان اکران خواهد شد.
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