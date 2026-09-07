محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با روز سینما، طرح نیمبها شدن بلیت سینماهای استان کرمانشاه به مدت سه روز اجرا میشود و علاقهمندان میتوانند از جمعه ۲۰ شهریور تا یکشنبه ۲۲ شهریورماه با تخفیف ۵۰ درصدی به تماشای فیلمهای در حال اکران بنشینند.
وی افزود: این طرح با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای حضور مردم در سینما و فراهم کردن امکان استفاده خانوادهها و علاقهمندان از برنامههای سینمایی با هزینه کمتر اجرا خواهد شد.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه با اشاره به قیمت معمول بلیت سینماها گفت: بهای بلیت در شرایط عادی ۱۳۲ هزار تومان است که در مدت اجرای این طرح با اعمال تخفیف ۵۰ درصدی، هر بلیت به مبلغ ۶۶ هزار تومان عرضه میشود.
کنجوری با بیان اینکه سینما یکی از بسترهای مهم فرهنگی و هنری برای ایجاد نشاط اجتماعی است، تصریح کرد: روز سینما فرصت مناسبی برای خانوادهها و علاقهمندان به هنر هفتم فراهم میکند تا با هزینهای کمتر فیلمهای در حال اکران را تماشا کرده و از ظرفیت فرهنگی سینما بهره ببرند.
وی ادامه داد: مجموعه سینمایی استان همواره تلاش دارد زمینه حضور بیشتر مردم در سینماها را فراهم کند و اجرای طرح نیمبها شدن بلیت در روزهای منتهی به روز سینما نیز با همین رویکرد انجام میشود.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه از مردم استان دعوت کرد در روزهای اجرای این طرح به سینماها مراجعه کنند و گفت: علاقهمندان میتوانند ضمن استفاده از تخفیف در نظر گرفته شده، به تماشای آثار در حال اکران بروند و با حضور خود از چرخه اکران و تولید سینمای ایران حمایت کنند.
کنجوری خاطرنشان کرد: روز سینما هر سال فرصتی برای توجه بیشتر به هنر هفتم و نقش آن در حوزههای فرهنگی و اجتماعی کشور است و امسال نیز مردم کرمانشاه میتوانند از ۲۰ تا ۲۲ شهریورماه از بلیت نیمبهای سینماهای استان استفاده کنند.
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