به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد ظهر شنبه در جلسه پدافند غیرعامل شهرستان، با بیان اینکه هدف پدافند غیرعامل پیشگیری از آسیب‌ها و کمک به پایداری کشور است ، اظهار کرد: مسئولان شهرستان باید با مفاهیم پدافند غیرعامل آشناتر شوند و آموزش در این زمینه به صورت مستمر دنبال شود تا هر دستگاه بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند.

فرماندار آستانه اشرفیه در با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدها افزود: تجربه جنگ نشان داد که توان دفاعی کشور، از جمله در حوزه موشکی و پهپادی، نقش مهمی دارد.

دستگاه‌ها تهدیدهای حوزه‌های مختلف را شناسایی کنند

وی ادامه داد: این توان با دانش جوانان، برنامه‌ریزی، بررسی نقاط ضعف و آمادگی به دست آمده است؛ در حوزه پدافند غیرعامل نیز باید با شناخت آسیب‌پذیری‌ها برای کاهش خطرها اقدام کرد.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه پدافند غیرعامل تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند کشاورزی، منابع طبیعی، مرغداری‌ها و آبزی‌پروری را نیز دربر می‌گیرد،گفت:گیاهان مهاجم و بیماری‌ها می‌توانند به منابع طبیعی و تولید آسیب بزنند و شناسایی به موقع آن‌ها برای پیشگیری از خسارت ضروری است.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی، از جمله سیل و زلزله، افزود: وقوع برخی حوادث در اختیار ما نیست، اما می‌توان با آمادگی و رعایت اصول ایمنی از میزان خسارت کاست.

حیدری نژاد مقاوم سازی ساختمان‌ها، رعایت ضوابط ساخت‌وساز و شناسایی گسل‌ها و دیگر مخاطرات، را از جمله اقداماتی جدی برشمرد.

وی با اشاره به نقش آموزش در ارتقای آمادگی عمومی ،اظهار کرد: آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشند.

فرماندار آستانه اشرفیه ادامه داد:لازم است مفاهیم پدافند غیرعامل از سنین پایین و در کودکستان ها، پیش دبستانی‌ها، مدارس و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آموزش داده شود.

شهرستان برای اسکان اضطراری و مانورها آماده شود

حیدری نژاد با تاکید به شناسایی آسیب‌پذیری‌های حوزه مسئولیت روسای ادارات گفت: روسای ادارات آسیب های حوزه مسئولیتی خودرا شناسایی و تا پایان هفته به دبیرخانه اعلام کنند .

وی افزود: گزارش‌ها لازم نیست طولانی باشد؛ کافی است نقاط ضعف و مواردی که ممکن است به بروز آسیب منجر شوند، مشخص شوند. مستندات اقدامات انجام‌شده نیز جمع‌آوری و برای ارائه به مدیرکل مربوطه به دبیرخانه ارسال شود.

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به تجربه حادثه اصابت موشک در شهرستان، یکی از نقاط ضعف را مشخص نبودن محل تجمع و نگهداری وسایل مردم دانست و تصریح کرد:این محل‌ها باید از پیش تعیین شوند و برای حفاظت از آن‌ها مسئول و نگهبان در نظر گرفته شود تا در صورت مفقود شدن وسایل یا اسناد مردم، مشکلات بیشتری ایجاد نشود.

وی ادامه داد :شناسایی محل‌های مناسب باید با همکاری شهرداری و کارشناسان انجام گیرد و هماهنگی لازم با بسیج و نیروی انتظامی برای حفاظت از آن‌ها صورت پذیرد.

حیدری نژاد اجرای مانور را اقدامی مفید دانست، اما تأکید کرد که پیش از برگزاری آن باید جلسه‌ای با حضور فرمانداران شهرستان های همجوار و گروه‌های همکار تشکیل شود تا هماهنگی میان دستگاه‌های شهرستان و مناطق همسایه انجام گیرد.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را لازمه کاهش آسیب‌پذیری شهرستان دانست و گفت« طرح شهید آبشناسان امسال به‌طور مستمر اجرا شود تا آمادگی نیروها و افراد فعال در شهرستان افزایش یابد.