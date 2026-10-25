۱۷ پروژه با اعتبار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در آستانه تعریف شده است

حسین هاتف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توطیه های دشمن و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، با وجود شرایط دشوار، از جمله جنگ ۴۰روزه و تحریم‌های اقتصادی، با تمام تلاش اقدامات خوبی در حوزه آب و فاضلاب شهرستان انجام شده است.

مدیر آبفا آستانه اشرفیه از پیگیری‌های نماینده و فرماندار شهرستان برای تأمین اعتبار پروژه‌ها آبرسانی گفت و افزود: منطقه عبدالله‌آباد آستانه اشرفیه با تامین اعتبار انجام شد.

وی ادامه داد: مردم این منطقه ۱۵ سال با کمبود آب و افت فشار مواجه بودند که با اعتباری حدود ۹ میلیارد تومان، مشکل آبرسانی و افت فشار برطرف شد.

بازسازی چاه‌ها و اجرای طرح‌های آب‌رسانی

هاتف با اشاره به بازسازی چاه‌ها و اجرای طرح‌های آب‌رسانی گفت:دو حلقه چاه در شهرستان بازسازی و بهسازی شد تا در مواقع بحران وارد مدار بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار متر از شبکه آب در سطح شهرستان، کیاشهر و روستاهای تابعه اصلاح شد افزود:برخی از پروژه‌ها، از جمله مجتمع آبرسانی، نیز وارد مدار بهره‌برداری شد.

مدیر آبفای آستانه اشرفیه از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان که از مطالبات به حق مردم است، اظهار کرد: پیمانکار پروژه در حال اجرای آن است که پیشرفت طرح به حدود ۳۴ درصد رسیده و با اعتباراتی که از محل ماده ۵۶ پیگیری شده، اجرای آن ادامه می‌یابد.

وی با تاکید بر هم افزایی از انعقاد تفاهم نامه ارتش جمهوری اسلامی با آبفا و پیگیری سرتیپ خلبان امیر رحمانی گفت و افزود: دراین تفاهم نامه در قالب آن ۱۷ پروژه با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تعریف شده است که در حال حاضر دو پروژه در منطقه لب دریا فعال است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.

هاتف در راستای خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم روستا تصریح کرد:با اجرای این پروژه‌ها، شش روستای منطقه، از جمله دهکا،، ششکل و انبارسر، و روستاهای دیگر از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

وی از اجرای سه کیلومتر خط انتقال و تعویض شبکه خط انتقال خوش سیرت خبر داد و گفت: این پروژه برای بهره مندی هرچه بیشتر مردم به آب آشامیدنی تا پایان سال وارد مدار بهره‌برداری شود.

تکمیل رینگ آبرسانی شهر آستانه اشرفیه

مدیر آبفای آستانه اشرفیه با اشاره به پروژه تکمیل رینگ آبرسانی شهر آستانه اشرفیه گفت: از نظر میزان تولید آب، حفظ مخازن و تأمین آب مشکلی نداریم؛ اما در برخی نقاط شهر، توزیع آب عادلانه نیست. دلیل این مسئله تکمیل نشدن رینگ پیرامونی شهر است.

وی افزود: مطالعات این پروژه انجام شده و اجرای آن از سوی مسئولان مربوطه و مدیرعامل پیگیری می‌شود. با اجرای رینگ آبرسانی، زمینه توزیع عادلانه آب در سطح شهرستان فراهم خواهد شد.